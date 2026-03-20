Tri osobe povređene su sinoć u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu.

Mladić (21), kako se saznaje, pao je sa terase na ulicu i njega je Hitna pomoć odvezla u bolnicu u svesnom stanju.

Mladići starosti 18 i 27 godina povređeni su nožem u sukobu i oni su takođe u svesnom stanju prevezeni u bolnicu.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta i zatvorili ulicu u kojoj su bili vidljivi i tragovi krvi.

Nakon istrage znaće se više o ovom slučaju.