krvavi obračun
HOROR U NOVOM SADU: Mladić (21) pao sa terase, dvojica poveđena nožem
Slušaj vest
Tri osobe povređene su sinoć u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu.
Mladić (21), kako se saznaje, pao je sa terase na ulicu i njega je Hitna pomoć odvezla u bolnicu u svesnom stanju.
Mladići starosti 18 i 27 godina povređeni su nožem u sukobu i oni su takođe u svesnom stanju prevezeni u bolnicu.
Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta i zatvorili ulicu u kojoj su bili vidljivi i tragovi krvi.
Nakon istrage znaće se više o ovom slučaju.
Kurir.rs/ Blic
Reaguj
Komentariši