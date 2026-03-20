Detalji ovog jezivog slučaja ne prestaju da šokiraju javnost. Iako otmičari još uvek izmiču pravdi, sada su istražni organi došli do novih saznanja.

Koliko je čest slučaj da iza otmica stoje ljudi koji poznaju žrtvu ili su u bliskom kontaktu, za Kurir televiziju, govorili su Branislav Stanišić - advokat Daniela Kajmakoskog i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Novinar: Da li je tačno da vaš tim ima nova saznanja, između ostalog da je kidnapovanje naručeno od strane osobe koju Daniel dobro poznaje?

- Informacije da je kidnapovanje Daniela Kajmakoskog naručeno od strane osobe koju dobro poznaje nisu tačne. Radi se o pretpostavkama koje možda ukazuju na neke ljude koji su u prošlosti imali određenu vezu sa njim. Te pretpostavke baziramo na razgovorima koje smo vodili i na onome što smo iz tih razgovora mogli zaključiti, kao i na osnovu dosadašnjeg toka istrage - rekao je Stanišić.

Branislav Stanišić - advokat Daniela Kajmakoskog Foto: Kurir Televizija

Iza naizgled impulsivnog napada

Napad, kako kaže Stanišić, iako se u početku činio spontanim, sada izaziva sumnje o dubljoj pozadini i mogućim motivima.

- Radi se o ozbiljnom krivičnom delu za koje je predviđena kazna od 10 do 12 godina. Do sada nema privedenih lica, iako se govori da su napadači amateri ili neprofesionalci. To dodatno postavlja pitanje kako jedna od najrespektabilnijih policija u regionu nije uspela da ih identifikuje i privede. U početku se napad činio kao da je bio impulsivni potez, ali sada se pretpostavlja da postoji neka dublja pozadina. Daniel je izuzetan, hrabar i vrstan umetnik, što dodatno komplikuje situaciju i otvara pitanja o motivu napada - kaže on.

Spasić je dodao da građani nesvesno otkrivaju svoje bogatstvo, čime mogu postati meta pljački ili otmica.

- Da bi se realizovala otmica, potrebno je imati određeno predznanje i informacije o žrtvi. Naši građani, često neoprezni, sami otkrivaju svoje bogatstvo - pričaju o skupocenim automobilima, ulaganjima u zlato ili o tome da poseduju određene firme. Time nesvesno privlače pažnju i rizikuju da budu opljačkani ili, u ekstremnim slučajevima, žrtve otmice, gde se osoba izoluje od spoljnog sveta dok se ne plati otkup - objasnio je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

- Ranije su otmice bile češće i u romantičnom kontekstu - na primer, muškarac bi oteo devojku radi braka - ali čak i tada je to bilo ozbiljno krivično delo koje se često tragično završavalo. Ukoliko otmičari nisu mogli da realizuju plan, žrtve su neretko gubile život. U poslednje vreme primećuje se blagi porast otmica i u našoj zemlji. Samo u poslednjih mesec dana zabeležena su tri ili četiri slučaja, ali obaveštajni podaci, koji nisu javni, ukazuju da je stvarni broj mnogo veći - zaključio je.

