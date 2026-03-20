Na snimku se vidi trenutak u kom grupa maskiranih napadača brutalno prebija jednog tinejdžera.

Incident je počeo kada su dvojica mladića prišla tinejdžeru i započela razgovor s njim. Potop su se pojavila još četvorica napadača, koji su ga potpuno opkolili.

Kako se vidi na snimku, dvojica napadača bila su naoružana drvenim motkama. Žrtva je pokušala da pobegne, ali su ga nasilnici brzo sustigli i oborili na pločnik.

Dok je tinejdžer ležao na zemlji, četvorica mladića su ga besomučno udarala motkama i šutirala po celom telu.

U jednom trenutku, uprkos povredama, napadnuti mladić je uspeo da pruži otpor i pokuša da se otrgne, nakon čega se grupa nasilnika razbežala u nepoznatom pravcu.

Napadači su nosili kapuljače kako bi sakrili identitet.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda povređenog mladića, kao ni o tome da li je policija identifikovala učesnike ovog incidenta koji je uznemirio građane Čačka i širu javnost.

Ne propustiteHronikaPOMAHNITALI MUŠKARAC S ČEKIĆEM USRED BEOGRADA! Razbijao automobile ispred policijske stanice, pa nasrnuo na jednog policajca POGLEDAJTE HAOS NA SAVSKOM VENCU
Screenshot 2026-03-19 231837.jpg
HronikaKURIR OTKRIVA SVE DETALJE O LIKVIDACIJI ZEMUNCA KOD POŽAREVCA: Ubili po ugledu na Belivukov i vračarski klan, spremili raku, sonu kiselinu i kreč (foto)
požarevac.jpg
Hronika"PECA JE BIO DOBAR MOMAK, UBO ME NOŽEM" Ovako je Kristijan Golubović govorio o Predragu Ikaču (33) - brutalno likvidiran kad mu je krenuo posao, ubijen mu i sin
ikac-1.jpg
Hronika"POSLEDNJI PUT JE VIĐEN U KAFANI SA TIM ČOVEKOM, IMAMO ODREĐENE SUMNJE..." Brat ubijenog Ivana Vijoglavina oglasio se nakon tragičnih vesti
GetOriginalImageById.jpeg