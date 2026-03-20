Na snimku se vidi trenutak u kom grupa maskiranih napadača brutalno prebija jednog tinejdžera.

Incident je počeo kada su dvojica mladića prišla tinejdžeru i započela razgovor s njim. Potop su se pojavila još četvorica napadača, koji su ga potpuno opkolili.

Kako se vidi na snimku, dvojica napadača bila su naoružana drvenim motkama. Žrtva je pokušala da pobegne, ali su ga nasilnici brzo sustigli i oborili na pločnik.

Dok je tinejdžer ležao na zemlji, četvorica mladića su ga besomučno udarala motkama i šutirala po celom telu.

U jednom trenutku, uprkos povredama, napadnuti mladić je uspeo da pruži otpor i pokuša da se otrgne, nakon čega se grupa nasilnika razbežala u nepoznatom pravcu.

Napadači su nosili kapuljače kako bi sakrili identitet.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda povređenog mladića, kao ni o tome da li je policija identifikovala učesnike ovog incidenta koji je uznemirio građane Čačka i širu javnost.