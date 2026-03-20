Slušaj vest

Beogradska policija je uhapsila Dalibora M. (45) zbog incidenta koji se dogodio sinoć u Savskoj ulici, a navodno reč je o muškarcu rođenom u Banjaluci koji je kod sebe imao dokumenta Bosne i Hercegovine.

Dalibor M. se sumnjiči za dva ozbiljna krivična dela: uništavanje i oštećenje tuđe imovine, kao i sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti.

Prema saznanjima, on je u vidno rastrojenom stanju, naoružan čekićem, krenuo da uništava službena vozila MUP-a parkirana ispred policijske stanice Savski venac.

Nezvanično, uništio je najmanje šest automobila, a policajce je vređao i čak pokušao da ih napadne.

Osumnjičeni muškarac nije birao metu - besomučno je udarao po staklima i limariji policijskih automobila, a kada je jedan od službenika pokušao da ga zaustavi, Dalibor je fizički nasrnuo na njega. Ubrzo se stvorio "obruč" od najmanje šestorice policajaca koji su, nakon kraće drame, uspeli da savladaju agresivnog muškarca i stave mu lisice.

- Delovao je izuzetno uznemireno i agresivno. Nije obraćao pažnju ni na prolaznike ni na to što udara po policijskoj imovini pred samim vratima stanice. Prizor je bio jeziv, čekić je leteo na sve strane - navodi izvor sa lica mesta.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva,Daliboru M. je određeno zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje.