Razbijanje dve velike kriminalne grupe koje su delovale širom Evrope ponovo je otvorilo pitanje kako balkanski narko-klanovi uspevaju da neprimećeno prevoze tone droge kroz legalne tokove robe?

Najnovije policijske akcije pokazale su da je odgovor jednostavan, ali zastrašujući - koriste transportne firme kao paravan za šverc narkotika. Poslednja hapšenja, stoga predstavljaju samo jedan udarac na razgranatu mrežu narko-trgovine, ali i jasan signal da se borba protiv ovakvih oblika kriminala nastavlja.

Švercovali tonu hašiša i kokaina širom Evrope

U poslednjoj akciji, kako je objavio Kurir, razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je trgovala narkoticima na međunarodnom nivou, a droga je transportovana preko više evropskih država uz pomoć firmi koje su na papiru poslovale potpuno legalno.

- Zaplenjene su ogromne količine hašiša i kokaina, kao i novac, oružje i luksuzni automobili. Takođe je pronađena i dokumentacija o poslovanju transportnih preduzeća - kaže izvor i dodaje da su uhapšeni N. K. (48), M. Lj. (70), Đ. S. (42), D. B. (46) i D. S. (53) na teritoriji Beograda, Kraljeva, Čačka, Novog Sada i Prokuplja.

- Ova organizovana kriminalna grupa koristila je transportna preduzeća kao paravan za krijumčarenje narkotika - navodi izvor upoznat sa istragom. Podsetimo, istraga je pokazala da je ova kriminalna grupa delovala i ranije, pa su u prethodnom periodu njeni članovi hapšeni u inostranstvu.

- U Francuskoj je u oktobru 2024. godine uhapšen jedan pripadnik prilikom pokušaja krijumčarenja 570 kilograma hašiša, dok su u Nemačkoj tokom 2025. godine uhapšena još tri člana, dvojica sa 432 kilograma hašiša i jedan sa 157 kilograma kokaina. A od organizatora grupe oduzet je stan u Beogradu vredan oko 530.000 evra, za koji se sumnja da je kupljen novcem stečenim krijumčarenjem droge.

Droga stizala sa oznakom mačke u panciru

Sličan model korišćen je i u slučaju Srđana Šoškića, označenog kao vođe jedne od razbijenih kriminalnih grupa. Kako smo ranije pisali, on je organizovao međunarodni šverc droge koristeći transportne firme registrovane u više zemalja, čime je uspevao da prikrije ilegalne tokove robe.

- Šoškić je uhapšen krajem prošle godine, on je imao tri legalne firme za transport i to mu je navodno bio paravan za transport i distribuciju velike količine kokaina i marihuane. Distribuciju droge vršili su na teritoriji Španije, Austrije i drugih zemalja EU, kao i jedan deo u Srbiju - navodi izvor i dodaje da uhapšeni vođa krimi-grupe ima firme u tri evropske zemlje - Sloveniji, Bugarskoj i Slovačkoj.

Policija je tada zaplenila veliku količinu narkotika vredne nekoliko miliona evra, a zanimljiv detalj koji je privukao pažnju tokom pretresa bili su i paketi obeleženi slikom mačke u panciru, koja se nalazila na paketima zaplenjenog kokaina.

- Zaplenjeno je oko 81,2 kilograma kokaina, 110 kilograma opojne droge marihuana i 15.000 evra kao i luksuzna vozila.

Sve češći obrazac

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su ovakve firme često delovale kao potpuno regularna preduzeća, sa zaposlenima, voznim parkom i urednom dokumentacijom.

- Kamioni su prelazili granice bez sumnje, dok se u njihovoj unutrašnjosti, pored deklarisane robe, nalazila i droga namenjena tržištu zapadne Evrope.

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da je reč o sve češćem obrascu delovanja kriminalnih grupa sa Balkana, koje koriste povoljan geografski položaj regiona kao tranzitne rute između Istoka i Zapada.

- Balkan je već godinama jedna od ključnih ruta za transport narkotika ka zemljama Evropske unije. Kriminalne grupe su se prilagodile i sada koriste legalne biznise kako bi smanjile rizik - objašnjava sagovornik. Prema njegovim rečima, upravo je spoj legalnog i ilegalnog ono što ove grupe čini posebno opasnim.

- Kada imate firmu koja posluje u skladu sa zakonom, mnogo je teže posumnjati da se iza nje krije kriminalna aktivnost. To omogućava da velike količine droge prolaze gotovo neprimećeno - dodaje izvor.

Vođa iz senke

U oba slučaja, ključnu ulogu imali su organizatori koji su iz senke upravljali čitavom mrežom, od nabavke droge, preko transporta, do distribucije na krajnjim tržištima. Hijerarhija je jasno postavljena, a svaki član grupe imao je tačno određenu ulogu.