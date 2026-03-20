Srpski državljanin Srđan Jezdimir, koji je označen kao jedan od vođa balkanskog kartela zatražio je da postane svedok saradnik ekvadorskog Državnog tužilažtva koje ga sumnjiči za šverc 10 tona kokaina iz Ekvadora u Evropu. Kako prenose ekvadorski mediji Jezdimir sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, pokušava da obezbedi sebi manju kaznu, u zamenu za informacije i dokaze koje ima o balkanskom kartelu i švercu kokaina.

- Postupak je u toku i mogao bi da otkrije nove detalje o strukturama organizovanog krimala. Da bi sporazum bio prihvaćen Jezdimir mora da pruži nove informacije i dokaze koji će omogućiti tužilaštvu da identifikuje više članova ove kriminalne mreže, koja je delovala za srpski mafijaški klan, takozvani balkanski kartel - preneli su mediji šta Jezdimir mora da ispuni da bi dobio status svedoka saradnika.

Kako objašnjavaju, po njihovom zakonu ovakav sporazum sa tužilalaštvom podrazumeva da vođa klana, koji je delovao od Ekvadora do Evrope, ispriča sve što zna o klanu i saradnicima, kako bi dobio manju kazn za trgovinu drogom, pranje novca i organizovani kriminal. Kako procenjuju, umesto tri decenije, mogao bi da dobije manje od 10 godina zatvora ukoliko sud prihvati sporazum.

- Ova mera, omogućava optuženima da dostave informacije o drugim članovima kriminalne mreže u zamenu za delimično smanjenje kazne. Međutim, ova odluka je izazvala kritike političkog sektora i pravnih stručnjaka, koji je smatraju „nagradom“ za one koji su počinili teška krivična dela - navode oni i ističu da je Jezdimir, suočen sa čvrstim dokazima sa dešifrovane Skaj aplikacije koji otkrivaju da je učestvovao u koordinaciju pošiljki kokaina od 2019. do 2021. odlučio da progovori.

Tužilac Džanet Kueva potvrdio je da saradnja još nije formalizovana, jer srpski Eskobar nije bio u mogućnosti da razgovara o tome sa svojim advokatom.

Osim Jezdimira, ekvadorsko tužilaštvo tereti još osam pripadnika njegove kriminalne grupe, među kojima je i Uroš Kolaković, za kojim je raspisana poternica. Međunarodne poternice, za Kolakovićem i Jezdimirom, raspisala je i Srbija koja protiv njih vodi postupak zbog sumnje da su učestvovali u švercu više od sedam tona kokaina sa ostalim pripadnicima balkanskog kartela, među kojima i Radoje Zvicer. Kao vođa ovog klana bio je označen i Zoran Jakšić, koji je pod misterioznim okolnostima preminuo prošle godine u zatvoru u Peruu, ali i Živko Bakić, koji je u januaru ubijen u Beogradu.

Ekvadorski tužilac Kueva, za njihove medije izjavila je da je Jezdimir prihvatio krivicu i da je potvrdio verodostojnost poruka koje je razmenjivao preko Skaj aplikacije a koje se odnose na koordinaciju pošiljki kokaina u Evropu. Inače, ove poruke, ključni su dokaz tužilaštva i protiv pripadnika balkanskog kartela kojima se sudi u Srbiji.

Prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, tovar kokaina koji je Jezdimir u decembru 2020. poslao iz Ekvadora u Evropu, zaplenjen je u martu 2021. u hrvatskoj luci Ploče. Sumnja se da je 504 pakovanja kokaina bilo spakovano u kontejneru u kom je bio tovar banana.

- Ugovorili su kupovinu tri kontejnera banana koje su bile transportovane iz Ekvadora u Evropu. Droga skrivena u voću prebačena je u grčku luku Pirej, a zatim pretovarena na brod koji je 12. marta 2021. započeo plovidbu ka luci Ploče u Hrvatskoj, gde su imali svog carinika koji je za novac, kako se sumnja, trebalo da propusti kontejner bez provere. Međutim, carinik je zbog saradnje s drugom kriminalnom grupom uhapšen 8. februara, više od mesec dana pre nego što je brod stigao u Ploče - objašnjava sagovornik Kurira šta se navodi u optužnici.

Kako navodi, brod je uplovio u luku 19. marta 2021. i tada je tokom pretresa pronađeno 504 pakovanja kokaina koji je imao oznake "MM", "BURRO", "CHICAGO BULLS", "tRO", "PUMA", "BEBEI", "APPLE", "LOUIS VUITTON", "DIOR", "MERCEDES" "PADRI", "ZEMA", "N1".

Inače, ime Srđana Jezdimira, i ranije se pominjalo pred Specijalnim sudom u Beogradu i to u postupku protiv policijskog inspektora Božidara Stolića. Bio je optužen da je za novac odavao informacije iz istrage Belivukovim saradnicima posle njegovog hapšenja, ali i da je neovlašćeno Jezdimiru u infomracionom sistemu MUP-a proveravao da li je za ovim narko-bosom raspisana potenica, jer je navodno strahovao da će biti uhapšen ukoliko se pojavi u Beogradu.

- Nedavno je tužilaštvo protiv njega i njegovih saradnika pokrenulo još jedan postupak i to za pranje para zarađenih od šverca kokaina - podseća naš sagovornik i dodaje da bi, ukoliko Srđan Jezdimir u Ekvadoru dobije status svedoka saradnika, to moglo da pomogne i u postupku koji se vodi u Srbiji.

Ovaj narko-bos, podsetimo, uhapšen je u Ekvadoru u novembru 2024. Zbog pranja novca u novembru prošle godine je osuđen na 10 godina zatvora, ali posle pokretanja novog postupka za šverc kokaina, odlučio je da progovori. Inače, tokom prethodnih meseci, on je bio u centru političko-pravosudnog skandala, pošto je prvo pretio sudiji koji je trabalo da donese presudu za pranje novca, zbog čega je sudija u najvećoj tajnosti napustio zemlju. Potom je otkriveno da je na svom platnom spisku imao političare, ministre a čak je i jednog predsedničkog kandidata Ekvadora. Zbog toga što je nezakonito pustio jednog njegovog saradnika na slobodu, nedavno je jedan sudija uhapšen.