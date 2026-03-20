Slušaj vest

U Šafarikovoj ulici u Novom Sadu dogodila se prava krvava drama kada je jedan mladić pao sa trećeg sprata stambene zgrade, dok su druga dvojica izbodena nožem, misterija šta se zapravo dogodilo postaje sve veća, budući da su sva trojica pronađena na istom mestu!

- Incident se dogodio nešto posle ponoći, kada je mladić (21) pao sa terase stambene zgrade direktno na beton. A u skoro isto vreme došlo je do fizičkog obračuna u kojem su učestvovala još dvojica mladića. Oni su sa ranama od noža takođe prevezeni u Klinički centar Vojvodine - kaže izvor Kurira i dodaje da se sumnja da se druženje u stanu pretvorilo u žestok sukob.

- Još uvek se proverava šta se tačno dogodilo u stanu i vezu između trojice mladića - dodaje izvor i ističe da nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti. Istraga je u toku.

Poznato stanje

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine za Kurir saopšteni su detalji zdravstvenog stanja povređenih mladića.

- Mladić G. B. (18) primljen je zbog povreda koje je, kako navodi, zadobio od strane druge osobe. Pacijent je svestan, orijentisan i hemodinamski stabilan. Kliničkim pregledom uočene su dve rane sa desne strane grudnog koša i jedna rana na levoj nadlaktici. Nakon kompletne dijagnostike i obrade rana, pacijent je hospitalizovan u Urgentnom centru UKCV radi daljeg lečenja.

Kada je reč o drugom mladiću M. S. (28), on je nakon pregleda pušten na kućno lečenje.

- Pacijent M. S. (28) muškog pola, primljen je sa povredama glave, ruke i kolena. Nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene hitne medicinske pomoći i sprovedene terapije, pacijent se u stabilnom stanju otpušta na dalje kućno lečenje - rekli su za Kurir u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine.

Mladić Š.S. (21) koji je pao sa trećeg sprata, primljen je, kako je rečeno, sa višestrukim politraumatskim povredama u vidu fraktura.