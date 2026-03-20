Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S. M. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, kao i njegovog sugrađanina B. S. (46), zbog sumnje da je učinio krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

- Sumnja se da je S. M. sinoć, u jednom stanu u Novom Sadu, tokom međusobnog sukoba zadao nekoliko uboda nožem osamnaestogodišnjaku iz okoline grada, koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine - piše u saopštenju PU Novi Sad.

U tom trenutku, u stanu je bio i dvadesetogodišnjak iz okoline Inđije, koji jeiskočio kroz prozori takođe je zbrinut u Kliničkom centru.

Takođe, sumnja se da je B. S. nakon sukoba uklonio predmete i tragove sa lica mesta.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Podsetimo, u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu dogodila se prava krvava drama kada je jedan mladić pao sa trećeg sprata stambene zgrade, dok je drugi izboden nožem, a treći je takođe zadobio povrede. Više o tome u kakvom su stanju povređeni mladići možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

