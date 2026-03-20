Policija i ekipa hitne pomoći odmah su izašli na lice mesta, međutim, zbog stanja vozila, ubrzo su pristigli i vatrogasci spasioci
STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U DOBANOVCIMA! Kamion smrskao "punto", vozač jedva izvučen iz olupine sa teškim povredama
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Dobanovcima, kada je, kako Kurir saznaje, kamion udario u automobil marke "fiat punto".
- Do nesreće je u Ulici Maršala Tita u Dobanovcima. Kamion je udario u vozilo i jedna osoba je zadobila teške telesne povrede - kaže izvor Kurira i dodaje da je povređeni odmah prevezen u Urgentni centar.
- Vozač automobila marke "fiat punto" zadobio je teške telesne povrede. Vatrogasci prvo nisu mogli da ga izvuku iz olupine, s obzirom na to u kakvom stanju se nalazi vozilo - dodaje izvor.
Policija trenutno radi uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.
