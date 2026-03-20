Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Dobanovcima, kada je, kako Kurir saznaje, kamion udario u automobil marke "fiat punto".

- Do nesreće je u Ulici Maršala Tita u Dobanovcima. Kamion je udario u vozilo i jedna osoba je zadobila teške telesne povrede - kaže izvor Kurira i dodaje da je povređeni odmah prevezen u Urgentni centar.

- Vozač automobila marke "fiat punto" zadobio je teške telesne povrede. Vatrogasci prvo nisu mogli da ga izvuku iz olupine, s obzirom na to u kakvom stanju se nalazi vozilo - dodaje izvor.