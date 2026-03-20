Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u Dobanovcima, kada je, kako Kurir saznaje, kamion udario u automobil marke "fiat punto". 

- Do nesreće je u Ulici Maršala Tita u Dobanovcima. Kamion je udario u vozilo i jedna osoba je zadobila teške telesne povrede - kaže izvor Kurira i dodaje da je povređeni odmah prevezen u Urgentni centar.

- Vozač automobila marke "fiat punto" zadobio je teške telesne povrede. Vatrogasci prvo nisu mogli da ga izvuku iz olupine, s obzirom na to u kakvom stanju se nalazi vozilo - dodaje izvor.

Policija trenutno radi uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja.

Ne propustiteHronikaSTRAVIČAN SUDAR AUTOBUSA I TERETNOG VOZILA NA AUTO-PUTU BEOGRAD - NIŠ: Povređeno više osoba, policija na terenu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_dc348314.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA U CENTRU PRIJEPOLJA: Motor oboren na zemlju, pored putničko vozilo, na licu mesta policija i Hitna pomoć (FOTO)
1773934076motor.sudar-pp1-foto-rina.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD TUTINA! "Audi" potpuno smrskan, troje povređeno, među njima i tinejdžer!
1000329416.jpg
HronikaAUTOMOBIL POKOSIO BICIKLISTU U NOVOM SADU: Muškarac odmah primljen na hirurgiju!
bicikl