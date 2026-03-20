DALIBOR (45) ČEKIĆEM RAZLUPAO 5 SLUŽBENIH VOZILA, PA UDARIO POLICAJCA! MUP izneo detalje drame na Savskom vencu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac,uhapsili su Dalibora M. (45) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.
Osumnjičeni je, juče oko 18 časova, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Takođe, prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.
Tokom intervencije u Savskoj ulici, povređen je jedan policijski službenik kojem je ukazana lekarska pomoć.
Daliboru M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Podsetimo, svedoci događaja ispričali su da je delovao izuzetno uznemireno i agresivno, dok je nasumično udarao po vozilima, ne obazirući se na prisustvo policijskih službenika i prolaznika.