Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac,uhapsili su Dalibora M. (45) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Osumnjičeni je, juče oko 18 časova, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Takođe, prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.

Tokom intervencije u Savskoj ulici, povređen je jedan policijski službenik kojem je ukazana lekarska pomoć.

Daliboru M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.