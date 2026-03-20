Suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u naselju Crvenka kod Borče ubio suprugu, pevačicu Granda Jelenu Marjanović, danas je nastavljeno saslušanjem sudskog veštaka Dragomira Vasiljkovića koji je izjavio da je telefon optuženog lociran u 16.38 sati, a potom tek u 17.04 sata kobnog dana i da 26 minuta nije registrovan na baznim stanicama.

Podsetimo, prema optužnici, Jelena Marjanović ubijena je u vreme, kada kako tvrdi Vasiljević, mreža nije registorala telefon Zorana Marjanovića.

Na pitanje advokata, branilaca Zorana Marjanovića, da li veštak može da kaže gde je tačno on bio u 16.50 sati, Vasiljević je rekao da ne može da tvrdi to ali da "postoji putanja od tačke A i B, kada je njegov telefon preko baznih stanica lociran, a koju putanju je Marjanović morao da pređe". Vasiljević je ranije, podsetimo, pred sudom tvrdio da po lociranju telefona, zaključuje da su Zoran Marjanović i njegova supgura morali "da se susretnu na nasipu".

Govoreći o telefonu Jelene Marjanović, Vasiljević je rekao da on veruje da je njen telefon u 16.56 pao u travu i da je zbog niskog signala sa 3G mreže prešao u 2G, zbog čega je nastavio da prima pozive i poruke, iako je bio u fazi mirovanja.

- Nasip, odnosno mesto gde je Jelena Marjanović ubijena, je zona nestabilnog signala - rekao je danas u sudnici sudski veštak.

Nasip u Borči na kom je Jelena Marjanović ubijena



Advokati su, posle ispitivanja veštaka, koje je proteklo u napetoj atmosferi, stavili primedbe na nalaz i mišljenje ukazujući da "Vasiljević opširno odgovara na svako pitanje i manipuliše odgovorima, kako bi izbegao odgovore na konkretna pitanja".

- Molimo vas da odgovarate samo na ono što pitamo. Mi svi imamo vaše veštačenje i nije potrebno da ponavljate ono što ste rekli i napisali da se suđenje ne bi pretvorilo u "Malu nevestu" - rekao je advokat Nikola Dumnić aludirajući na seriju koja se u nastavcima emitovala nekoliko godina.

Branioci Marjanovića, koje je sudija više puta opominjala da mu ne upadaju u reč, insistirali su da se veštak izjasni da li kvaliteta telefona utiče na signal koji emituje i time omogućava njegovo praćenje.

Veštak je odgovorio da se "kretanje korisnika može različitim metodama utvrdjivati".

Jelena i Zoran Marjanović

- Na osnovu logova je najmerodavnije i to u stanju dok radi. Kad se ugasi onda se lokacija utvrdjuje na drugi način - kazao je Vasiljević koji je na početku svedočenja kazao da ostaje pri svemu što je tokom kompletnog postupka rekao.

Zoranovi advokati istakli da veštačenje Vasiljevića ne osporava njegovu odbranu, u kojoj je, podsetimo, Marjanović negirao krivicu tvrdeći da nije ubio suprugu.

Veštak Vasiljević, koji je detaljno odgovarao na pitanja i tokom prvog postupka posle kog je Marjanović osuđen na 40 godina zatovra, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu, trebalo bi da nastavi da odgovara na pitanja i na narednom suđenju zakazanom za 15.maj.