Slušaj vest

Marko Daničić, osumnjičeni za učešće u ubistvu MMA borca Stefana Savića, kako Kurir saznaje, danas je iz pritvora u kom je od 16. februara kada je uhapšen, doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Daničić je, kako nezvanično saznajemo, kratko negirao krivicu i nije želeo da odgovara na pitanja tužioca.

- On je kratko izjavio da nije kriv i izrazio žaljenje zbog smrti Stefana Savića. Rekao je i da saoseća i izražava saučešće porodici ubijenog MMA borca - kaže izvor Kurira.

MMA borac i reprezentativac Srbije, Stefan Savić, ubijen je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine u Dunavskoj ulici na Dorćolu, u centru Beograda. Tokom napada, dok su mladića brutalno ubadali nožem, slučajni prolaznik S. S. pokušao je da mu pomogne, ali su Daničić i Vasilije Gačević potom, kako se sumnja, napali i njega.

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Nakon zločina, mladića koji je krvario su ostavili na ulici, a osumnjičeni su pobegli. Oni su brzo identifikovani i za njima se tragalo.

Vasilije Gačević, identifikovan je i uhapšen 19. januara u Barseloni i Srbija je Španiji odmah poslala zahtev za njegovo izručenje. Nepunih mesec dana kasnije, u Beogradu je 16. februara uhapšen i drugi begunac, Marko Daničić.

Kako je utvrđeno, Daničić je ušao nekoliko dana ranije iz Hrvatske i to koristeći falsifikovana dokumenta, odnosn ličnu kartu izdatu u Hrvatskoj na ime njegovog brata.