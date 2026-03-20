Još jedna osoba primljena je u KC u Nišu nakon sudara kamiona i autobusa koji se jutros dogodio na auto-putu, a broj povređenih osoba sada je porastao na četiri.

Saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Beograd-Niš jutros oko 8.50, kada je, kako se sumnja, autobus udario u kamion.

U Univerzitetski klinički centar u Nišu dovezene su ukupno četiri osobe povređene u sudaru na auto-putu Beograd Niš kod Donje Trnave.

- Pacijentkinje stare 49 i 39 godina zadobile su povredu donje usne. Nakon dijagnostike upućene su maksilofacijalnom hirurgu. Obe Pacijentkinje su stabilne, u pitanju su lake povrede. Pacijentkinja (24) zadobile je povredu nosa. Nakon dijagnostike poslata je na ORL kliniku. I njeno stanje je stabilno - rečeno je u UKC Niš.

Četvrti povređeni putnik, muškarac star 47 godine je nakon pregleda u Urgentnom centru otpušten kući.

Policija na licu mesta obavlja uviđaj kojim će biti utvrđen uzrok i sve okolnosti sudara.