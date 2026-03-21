Nestanak Ivana Vijoglavina (36) iz okoline Zrenjanina mesecima je bio misterija, da bi nakon hapšenja osumnjičenih, cela priča dobila jeziv obrt, kada je u potresnoj ispovesti za Kurir, neutešna majka otkrila da je, kako se sumnja, M. L. (64) njenog sina brutalno mučio i ubio, a potom učestvovao u potrazi, pretvarajući se da želi da pomogne porodici.

- Tri puta sam vlasniku kafane dolazila na vrata, pretvarao se da mi pomaže da nađem sina. Rekao mi je tada da je Ivan posle fajronta otišao kući, a u stvari je kafanu zaključao i ubio ga za kafanskim stolom. Zverski ga je mučio, pa mu je prerezao grkljan. Potpuno sam nema od bola, ne mogu to ni da zamislim, nije mi jasno zašto. Tražim odgovor na to pitanje, ali uzalud - započela je Ivanova majka kroz suze priču za Kurir.

- Očajna sam, neuspešno sam ga tražila dva meseca, a onda sam saznala da je njegovo telo pronađeno u reci, ni na kraj pameti da je ovako zverski ubijen. On nije ubijen jednim metkom u glavu, već je mučen, tučen i zlostavljan - tvrdi Lila.

Prema rečima naše sagovornice, osumnjičene vrlo dobro poznaje.

- I jednog i drugog poznajem dobro, ne postoji razlog zašto bi ga ubio, ali je ipak jedan od njih to uradio...

Jezivi rezultati obdukcije

Podsetimo, Ivanovo telo pronađeno je na obali Tise 12. marta, njegova majka je ispričala za Kurir da ih je policija juče kontaktirala, a da je obdukcija pokazala jezive detalje.

- Policija je tog dana kada su dvojica uhapšena došla na naša vrata, tada smo i saznali da je Ivan ubijen. Telo je poslato na obdukciju, mučio ga je i zlostavljao, moj sin je udaren u glavu nekim tupim predmetom, slomljena mu je i ruka, a onda i grkljan prerezan - rekla je Lila za Kurir.

Prema njenim rečima, ona je bila na prepoznavanju tela kada je, kako je rekla, odmah prepoznala da se radi o njenom sinu, iako je telo bilo u fazi raspadanja.

- Otišla sam na prepoznavanje tela, prvo sam mu ugledala ruku kako visi, bila je slomljena. Telo je bilo u fazi raspadanja jer je dugo bilo u vodi, ali odmah sam znala da se radi o mom sinu, odmah sam ga prepoznala, preteško mi je... - kaže neutešna majka i dodaje da čekaju da telo stigne sa Instituta za sudsku medicinu, a u nedelju će organizovati sahranu, kako bi sina ispratili dostojanstveno na večni počinak.

Opsadno stanje

Kafana u ovom mestu bila je pod jakim policijskim obezbeđenjem i oblepljena trakama, jer se sumnja da je upravo u tom lokalu počinjeno zversko ubistvo.

- Policija je juče ceo dan bila u Aradcu, mnogo policijskih vozila parkirano je bilo ispred kafane i sve je bilo ograđeno trakama. Prvo niko nije znao o čemu se radi, da li se dogodio neki zločin ili nešto treće, međutim, kasnije smo saznali da su vlasnik kafane i njegov sin uhapšeni i to zbog ubistva - kažu meštani za Kurir i dodaju:

- Više od dva meseca svi smo tražili Ivana, početkom marta su stigle tragične vesti da je pronađeno telo u Tisi, međutim ni na kraj pameti da je mladić ubijen i to na ovako zverski način.

Prema rečima našeg sagovornika, kafana u kojoj se očigledno dogodio zločin nema video nadzor, što je, kako kaže, verovatno otežalo rešavanje misterije njegovog nestanka.

Brat van sebe Brat Ivana Vijoglavina (35) iz okoline Zrenjanina potpuno je van sebe nakon saznanja da je on ubijen. - Potpuno smo skrhani i van sebe, saznali smo da su dvojica uhapšena, jedan ga je ubio, a sin mu je pomogao da sakrije sve - kaže za Kurir Ivanov brat, vidno potresen. - Ivan je bio porodičan čovek. Koliko znamo, ni sa kim nije imao problema - dodaje neutešni brat.

Vlasnik kafane tvrdio majci da je Ivan otišao sa 3 muškarca

Ivanova majka, ranije je ispričala da jekobnog dana Ivan bio u kafani sa prijateljima nakon čega mu se izgubio svaki trag.