Identitet i okolnosti tragedije, biće naknadno utvrđeni
Nesreća
KURIR SAZNAJE! HOROR NA VRAČARU: Telo žene nađeno u ventilacionom otvoru
Telo žene pronađeno je danas oko 12.30 sati u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Vračaru. Kako Kurir nezvanično saznaje, Hitna pomoć koja je brzo stigla na mesto nesreće, mogla je samo da konstatuje smrt.
- Identitet žene koja je nastradala u ventilacionom otvoru, kao i okolnosti pod kojima je preminula biće naknadno utvrđeni - kaže izvor Kurira.
Kako dodaje, telo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je žena u otvor upala pre nekoliko dana, kada joj se izgubio svaki trag.
