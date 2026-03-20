Telo žene pronađeno je danas oko 12.30 sati u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Vračaru. Kako Kurir nezvanično saznaje, Hitna pomoć koja je brzo stigla na mesto nesreće, mogla je samo da konstatuje smrt.

- Identitet žene koja je nastradala u ventilacionom otvoru, kao i okolnosti pod kojima je preminula biće naknadno utvrđeni - kaže izvor Kurira.

Kako dodaje, telo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je žena u otvor upala pre nekoliko dana, kada joj se izgubio svaki trag.