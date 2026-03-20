Više javno tužilaštv u Beogradu potvrdilo je da je danas u tom tužilaštvu saslušan je Marko Daničić (24) koji se sumnjiči je u saizvršilaštvu sa Vasilijem Gačevićem (24) 25. februara 2024. u Dunavskoj ulici oko 00:48 ubio MMA borca Stefana Savića.

Vasilije Gačević, kako se navodi, tada je pokušao da ubije i S.M., slučajnog prolaznika koji je pokušao da pomogne Saviću.

Naredbom o sprovođenju istrage obojici osumnjičenih, kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Vasilju Gačeviću i pokušaj teškog ubistva.

Osumnjičeni Marko Daničić se nalazi u pritvoru, nakon što je sredinom februara ove godine uhapšen na teritoriji Republike Srbije, dok je Vasilije Gačević sredinom januara ove godine uhapšen u Kraljevini Španiji po poternici Republike Srbije.

Osumnjičeni za ubistvo Foto: MUP Srbije

- Marko D. je na saslušanju kratko negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret - saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, tokom saslušanja, Daničić je izrazio i žaljenje zbog smrti Savića.

- Postoje osnovi sumnje da su Marko D. i Vasilije G. 24. februara 2024. godine najpre oko 22:14 časova došli do ugostiteljskog objekta koji se nalazi u Dobračinoj ulici, dok je oštećeni S.S. stigao oko 00:45 do pomenutog ugostiteljskog objekta. Osumnjičeni su izašli iz objekta kojom prilikom je došlo do verbalne rasprave između Vasilija G. i Marka D. sa S.S. , nakon čega je Vasilije G. izvukao oštar predmet - najverovatnije nož, pa je S.S. krenuo da se udaljava, ali su ga osumnjičeni sustigli u Dunavskoj ulici i oborili na trotoar - navodi se u saopštenju tužilaštva za šta se tačno Daničić i Gačević terete. Prema nezvaničnim informacijama, na sigurnosne kamere zabeležile su da su pre pokušaja brutalnog ubistva MMA borca na ulici, više puta izlazili i ulazili u lokal, a neko vreme i stajali ispred njega dok se Stefan Savić nije pojavio.

Tokom napada, kako se navodi u saopštenju, zadali su mu više udaraca rukama i nogama po glavi i telu, a Gačević je Saviću oštrim predmetom, najverovatnije nožem, zadao i više uboda po telu i nogama, usled kojih povreda je iskrvario i u 01:55 časova preminuo u Urgentnom centru.

- Dok su osumnjičeni udarali oštećenog S.S, na ulici se zastavilo putničko vozilo marke "Fiat 500", kojim je upravljao M.V, a iz kojeg je izašao oštećeni S.M., sa namerom da razdvoji lica i spreči tuču, kojom prilikom je odgurnuo Marka D. Nakon toga je Vasilije G. zadao S.M. više udaraca i uboda oštrim predmetom-najverovatnije nožem, u predelu nogu i grudnog koša i zadao mu tešku telesnu povredu u vidu ubodne rane u predelu grudnog koša i laku telesnu povredu u vidu ubodne rane u predelu leve natkolenice - navodi se u saopštenju.