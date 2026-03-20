U Kragujevcu, u naselju Bagremar, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete. Hitna pomoć brzo je reagovala.
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KRAGUJEVAČKOM NASELJU BAGREMAR: Povređeno dete u sudaru, očevidac opisao jezivu scenu
KRAGUJEVAC - Tokom dana u kragujevačkom naselju Bagremar došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređeno dete.
- Nezgoda se dogodila u Ilindenskoj ulici, gde je dete zadobilo povrede u kontaktu sa vozilom u saobraćaju. Na lice mesta brzo su stigle ekipe Hitne pomoći koje su ukazale prvu pomoć, nakon čega je dete prevezeno u zdravstvenu ustanovu radi daljih pregleda i dijagnostike. Nadamo se da dete nije teže povređeno, kaže jedan od očevidaca.
Daljom istragom biće utvrđeno pod kojim okolnostima je došlo do ove saobraćajne nezgode.
Kurir.rs/RINA
