U ventilacionom otvoru za zgadu na Vračaru, kako Kurir nezvanično saznaje, pronađeno je telo Stele Savić (59), koja je nestala pre dvadesetak dana. Prizori u blizini mesta na kom je otkriveno telo, ostavilo je sve bez reči. Stanari ovog dela Beograda kažu da su u šoku i da niko do danas ništa neobično nije primetio.

Na mestu nesreće ekipa Kurira zatekla je Kristijana Golubovića, vidno potresenog zbog tragedije, s obzirom na to da je, kako kaže, ženu jako dobro poznavao.

- Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti - rekao je Kristijan za Kurir i dodao:

- Nestanak je prijavljen pre 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.

On je na mestu tragedije došao sa prijateljem kako bi zapalio sveću, a kako je dodao, na ovom mestu napraviće joj i spomenik.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

Podsetimo, prema prvim informacijama, telo je pronađeno u delu ventilacionog sistema zgrade, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Stanari solitera na Vračaru takođe ne kriju šok.