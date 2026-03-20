Nakon stravičnog otkrića na Vračaru, gde je telo Stele Savić za kojom se tragalo danima, pronađeno u ventilacionom otvoru zgrade, stanari kažu da su u šoku i da je gotovo nemoguće da je žena upala u otvor, naročito imajući u vidu njegove dimenzije i položaj.

- Ma kakvo upadanje, to je nemoguće! Otvor je mali, odrasla osoba tu ne može tek tako da propadne. Neko bi morao da vidi ili čuje nešto - kaže jedan od stanara.

Podsetimo, Stelin nestanak pre nekoliko dana prijavio je Kristijan Golubović, koji je rekao da je danima tražio i onda tek odlučio da slučaj prijavi policiji.

Ventilacioni otvor u kom je nađeno telo žene na Vračaru

Komšije su takođe potvrdili da telo, prema svemu sudeći, nije tu od skoro.

- Priča se da je tu bila više od dve nedelje. Pa kako je moguće da niko ništa nije primetio, a još manje da je sama tu završila? Ovo je mnogo čudno - navodi stanarka iz zgrade.

Pojedini ističu da im cela situacija deluje sumnjivo i da očekuju da će istraga dati odgovore.

- Ako je otvor toliko mali kao što jeste, stvarno ne vidim način da je mogla sama da upadne. Mora da se sama sklonila i sklupčala nekako - kaže drugi komšija.

Stanari dodaju da ih dodatno uznemirava činjenica da se sve dogodilo u zgradi u kojoj, kako tvrde, ranije nije bilo sličnih incidenata.

- Svi smo u šoku. Ovo nije normalno i nadamo se da će policija utvrditi šta se zaista desilo. U ovaj otvor nikad niko nije upao - poručuju oni.

Istraga je u toku, a nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti ovog uznemirujućeg slučaja koji je potresao Vračar.