Ističu da policija intenzivno traga za napadačima u dva odvojena incidenta.

Podsećamo na snimku koju su zabeležile kamere video nadzora vidi se brutalno premlaćivanje mladića od strane više lica koji ga pesniče i šutiraju. Sa snimka se čuje i žrtvino dozivanje “upomoć” dok da grupa s fantomkama i kapuljačama na glavama bezočno prebija.

- Dana 08.03.2026. godine u ulici Braće Stanića više lica fizički je napali jedno lice kome su upotrebom opasnog oruđa zadali više udaraca po telu, nakon čega beže sa lica mesta. Operativnim radom policijskih službenika PU Čačak identifikovan je oštećeni koji događaj nije želeo da prijavi policiji, a intenzivno se radi i na identifikaciji lica koja su napad izvršila, a koja su na glavama nosila kapuljače i maske - navodi se u saopštenju OJT.

Dodaju da policija traga i za izvršiocima jednog drugog premlaćivanja, koje se dogodilo nekoliko dana kasnije.

- Dana 14.03.2026. godine u Radničkoj ulici, ispred jednog ugostiteljskog objekta, jedno lice je pretrpelo teške telesne povrede nakon fizičkog napada više lica. Policijska uprava u Čačku preduzima mere i radnje u cilju pronalaska i identifikacije napadača, a koje postupanje je otežano zbog trenutnog zdravstvenig stanja oštećenog i jer svedoci događaja ne sarađuju sa policijom i tužilaštvom - zaključuju iz OJT.