Slušaj vest

Više od mesec dana je prošlo otkako je otet poznati pevač Daniel Kajmakoski, detalji ovog jezivog slučaja ne prestaju da šokiraju javnost. Iako otmičari još uvek izmiču pravdi, sada su istražni organi došli do novih saznanja. Koliko je čest slučaj da iza otmica stoje ljudi koji poznaju žrtvu ili su u bliskom kontaktu, za Kurir televiziju, govorio je Branislav Stanišić advokat Kajmakoskog.

- Ono što trenutno imamo jesu pretpostavke da bi možda moglo da se radi o nekim ljudima koji su imali određenu vezu sa njim u nekoj prošlosti. Radi se o pretpostavkama a ne o saznanjima zanovanim na određenim činjenicama, pretpostavke baziramo a razgovorima koje smo vodili i onome što smo iz tih razgovora mogli da zaključimo - rekao je Stanišić.

Foto: Kurir Televizija

Ozbiljno krivično delo

Gotovo mesec dana nakon pokušaja teškog krivičnog dela nad Danielom, za koje je zaprećena višegodišnja zatvorska kazna, počinioci su i dalje na slobodi - uprkos tvrdnjama da je reč o neiskusnim izvršiocima.

- S obzirom na to da je prošlo skoro mesec dana od događaja odnosno kada je nad Danielom pokušano krivično delo za koje je zakonom predviđena kazna od 10 do 12 godina, i sa obzirom na to da do danas nemamo lica koja su privedena iako se govorilo da su to uradili amateri i neke neznalice, postavlja se pitanje zašto naša policija nije uspela do sada da liši slobode ljude koji su amateri i nisu profesionalci - dodaje Stanišić.

Kako kaže, nije mu jasno zašto niko nije priveden iako je naša policija jedna od najboljih i najrespektabilnijih u regionu.

- Počeli smo da gajimo određene pretpostavke da je moguće da to nije bilo onako kao što se nama činilo u prvom trenutku. Činilo se da je jednostavno na mah i da je tim ljudima jednostavno palo na pamet, "ajde nešto da uradimo pa da kidnapujemo Daniela Kajmakoskog". On je izuzetno hrabar i odličan momak kao i vrstan umetnik - objašnjava on.

Rekao je da su iz tih razloga oni počeli da pretpostavljaju da bi možda iza celog ovog događaja mogla da postoji određena pozadina.

Foto: Kurir Televizija

- Sa tim se povezala neka naša priča koja se odnosi na neke potencijalne ljude i jednostavno zbog toga smo mi došli do svih tih pretpostavki. Mi njih ne bismo detaljno iznosili dok organi ne urade svoj posao. Mi se nadamo da će u što skorije vreme stići obaveštenje Danielu ali i meni kao njegovom punomoćniku da su zaista lica koja su sprovela ovo gnusno krivično delo nad njim konačno lišena slobode - dodaje.

Smatra da ih može biti više i kaže da su ovaj događaj analizirali sa različitih aspekata.

Podsetimo, Daniel Kajmakoski je otet kod Beton hale. Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga, vozili u njegovom autu i tražili su mu 20.000 evra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs