Subotička policija podnela je Osnovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv zaposlenog u "Zoološkom vrtu Palić" zbog sumnje da je ubijao i zlostavljao životinje.

Protiv M.M. je krivična prijava podneta zbog sumnje da je u Vrta uneo više od 80 obezglavljenih golubova, te da je počinio krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja.

On je priznao da je unosio golubove u ZOO vrt, ali nije želeo da objasni razloge, navodeći da će o tome govoriti pred tužilaštvom, a negirao je da ih je ubijao, ocenivši da je to "nameštaljka".

"Teretim se za ubijanje golubova, što ja apsolutno negiram. To je apsurd. Sve što sam radio, radio sam transparentno, javno. Da sam želeo da sakrivam, ne bih to uradio pred kamerama i ne bih to uradio pred mnogim očevicima", naveo je M.M.

Krivičnu prijavu je subotička policija podnela po prijavi Zoološkog vrta Palić, a uz nju su dostavljeni i video-snimci sa nadzornih kamera, navode u tužilaštvu.

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici saopštilo je, u odgovoru za portal Magločistač, da je 9. marta primilo krivičnu prijavu protiv zaposlenog M.M.

Direktorka Zoološkog vrta Palić Sonja Mandić potvrdila je za Magločistač da su dva timaritelja dobila otkaz.

"Nadležni organi su o tome obavešteni i dok traje postupak ne mogu da dajem druge informacije", rekla je Mandić.

Povodom tih otkaza je subotički odbor Stranke slobode i pravde (SSP) u saopštenju ocenio da lokalna vlast "otkazima u palićkom ZOO vrtu prikriva tragove pustošenja i finansijskih malverzacija".

Predsednik poslaničke grupe SSP-a u Skupštini Vojvodine i predsednik Gradskog odbora te stranke u Subotici Robert Šebek je ocenio da su otkazi deo "brutalnog progona" zaposlenih, koji je počeo početkom ove godine "kada petorici radnika nisu produženi ugovori pošto su u javnost dospele informacije o nehumanim uslovima za životinje".

Šebek je optužio upravu i veterinara da "sprovode čistku svih savesnih radnika kako bi sakrili tragove masovnog pomora životinja, uključujući tigra, leoparda, medveda, kao i desetine drugih retkih jedinki".

Reagovanje tužilaštva usledilo je nakon što je grupa zaposlenih u ZOO vrtu iznela optužbe na račun rukovodstva i veterinara ustanove, tvrdeći da dugogodišnje "loše upravljanje, narušeni međuljudski odnosi i nestručan rad ugrožavaju bezbednost zaposlenih i dobrobit životinja".

U ponedeljak je Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Subotici saopštilo da je formiralo predmet povodom više krivičnih prijava u vezi sa stanjem i zbivanjima u Zoološkom vrtu Palić, a veštačenje je povereno Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.