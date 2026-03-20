Optuženi narkobos Mileta Ojdanić kritikovao je sredinom 2020. godine saradnike iz klana kom pripada, zbog rata početog nakon nestanka 200 kilograma kokaina iz stana u Valensiji, krajem 2014. godine.

To pokazuje njegova prepiska sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, najverovatnije vođena sa Miroslavom Starčevićem zvanim Mića.

Njih dvojica, u pauzama pregovora oko šverca na stotine kilograma kokaina, i organizacije tog nezakonitog posla, tokom 2019. godine i godinu kasnije pričaju i o prebacivanju milionskih iznosa u tokene, raspodeli dobiti, ulogama u međunarodnom krijumčarskom lancu - od Južne Amerike do krajnjeg odredišta...

“Na ovaj token sledeći ako može milion dolara, a dat ću ti još tokena, sad nemam, ovo je next... Na te prve 1,815. A ovaj što sam ti sad dao, on posle ovih je za milion”, šalje Ojdanić 12. januara 2020. godine.

Droga zaplenjena u Antverpenu Foto: Belgian Federal Police

Desetak dana kasnije njih dvojica raspravljaju koja im je iz narko grupa iz Antveperna bolja za posao, pa u tom kontekstu pominju “NWA ili Black”.

“Bato, u slučaju Antwerpena za koga bi se ti opredelio na mom mjestu. Ugl svi su mi dostupni i na raspolaganju koji vade, s nikim nisam ušao u priču, samo u slučaju Antw za koga bi se ti opredelio”, piše Ojdanić.

Saglašava se sa Starčevićem da je bolje NWA...

“Isto mislimo, ali ja volim sa tobom da razmenim mišljenje, jer sve kad saberemo i oduzmemo, a znamo podosta o svima i ovako i onako, meni je NWA bolji, mašina. I Bati je bolji za neke stvari od Blacka, po mom mišljenju”, piše Ojdanić...

Iz poruka koje razmenjuju narednih nekoliko meseci proizilazi da su NWA uključili u “posao”, jer pregovaraju i o tome koliko novca i gde taj njihov saradnik daje za svoj deo kokain.

Već početkom marta te godina Ojdanić pita sagovornika da li NWA može svoj deo novca da im preda negde u Evropi, objašnjavajući da bi mu tako više odgovaralo - da plati pomalo izvesnom Jovu i Ljubu Miloviću, kojeg oslovljava skaj nadimkom Oficir.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Druga osoba koju pominju, izvesni Jovo, na Skaju je koristila nadimak Maradona.

Krajem maja 2020. godine Ojdanić javlja Starčeviću da je “uradio onaj posao” i da je sve prošlo kako treba:

“...Ali nisam mogao da uklopim onako kako je tražio NWA da plati na vodi. Nisam to mogao staviti na tvoja i moja leđa. Sad je situacija drugačija i lakše se diše, sve je prošlo kako treba”...

Među hiljadama poruka koje su razmenili sa nekoliko Skaj naloga, su i one od 22. juna 2020. godine, kada su, između ostalog, razgovarali i o problemima koje im pravi zatvaranje granica zbog pandemije korona virusa, ali i rat koji je tada već bio u šestoj godini...

“Zaboravih onog dana, jesi vidio digli NWA... Oni misle u Dubai su zaštićeni. Budale bato moj, nema mafijanja i štrakanja. Malo im je što rade ovo, nego hoće da mafijaju još. E ne može bogami, to ne prolazi. Što veli jedan moj stari prijatelj, pametan čovjek, ja sam platio tri puta po 190 komada da ne bih ulazio u rat”, piše Ojdanić.

Zatim odgovara Starčeviću da su mnogi među njima u zabludi, ali da se zna kraj.

“Ljudi ne vide dalje od nosa. Ko da nećemo živjet sledeće godine i ko da nam neće valjati i trebati mir i neka nafaka i sigurnost”, šalje on Starčeviću.

Starčević uhapšen

“Vijesti” nemaju informaciju ko je saradnik Ojdanića i Starčevića kojeg nazivaju NWA, ali javno dostupni podaci pokazuju da je četiri dana pre njihove prepiske u Dubaiju uhapšen Nordin El Hajioui, narkobos iz Belgije.

Srpska policija označila je Starčevića kao vođu “najveće kriminalne organizacije za trgovinu drogom sa Balkana”, koja je razotkrivena uz pomoć Evropola. Starčević je uhapšen u maju 2023. godine sa još 12 drugih osoba.

Oni se u Srbiji terete za međunarodnu trgovinu drogom.

Za kartel, koji je predvodio Starčević, policija u Srbiji veruje da stoji “iza višetonskih pošiljki kokaina koje su stigle u Evropu iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, ali i preko zapadne Afrike”.

Starčevićeva grupa se u izveštajima Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog kriminala dovodi u vezu sa kavačkim kriminalnim klanom.

Jedna od ćelija kavačke organizovane kriminalne grupe je i policijski narko-kartel, na čijem čelu je i Ojdanić.

Rat ušao u drugu deceniju

Nekada jedinstveni kotorski kriminalni klan krajem 2014. godine podelio se na dve ćelije - kavačku i škaljarsku. Tada je i počeo krvavi sukob između nekadašnjih prijatelja, višestrukih kumova, rođaka, najbližih saradnika... u kom je do danas život izgubilo više pd 70 ljudi, među kojima i nekoliko nedužnih žrtava.

Prema jednoj od verzija, uzrok sukoba je nestanak 200 kilograma kokaina iz stana u Valensiji. Navodno, kokain za koji je klan već imao prodaju, nestao je iz stana sada pokojnog Cetinjanina Gorana Radomana.

Goran Radoman Foto: Dragana Udovičić

Do tada jedinstvena organizovana kriminalna grupa podelila se na one koji su ostali uz Radomana, i ekipu okupljenu oko Radoja Zvicera, koji je okrivio Cetinjanina za nestanak vrednog tovara iz štek stana.

Prvi sukob dogodio se upravo u Valensiji, a početkom naredne godine Radoman je ubijen u Beogradu.

Od te, prve žrtve kokainskog rata, kavčani pod vođstvom Zvicera, Milana Vujotića i Slobodana Kašćelana i škaljarci kojima su upravljali Igor Dedović i braća Jovan i Igor Vukotić, počeli su da love jedni druge širom Evrope, ali i Južne Amerike...

Škaljarski klan obezglavljen je likvidacijama Dedovića, Jovana Vukotića i njihovog najbližeg saradnika Alana Kožara...