SRBIJA IZRUČILA CRNOJ GORI VISOKORANGIRANOG PRIPADNIKA KLANA: Odmah sproveden u zatvor u Spužu - evo za šta je osuđen
Službenici NCB Interpola Podgorica, uz asistenciju Posebne jedinice policije, realizovali su danas ekstradiciju crnogorskog državljanina D. Đ. (41) iz Republike Srbije u Crnu Goru.
Za D. Đ. je od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna poternica, po naredbi suda, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Imenovani je u julu 2025. godine pred Specijalnim većem Višeg suda u Podgorici prvostepeno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina i osam meseci zbog navedenih krivičnih dela.
Navedeno lice se u policijskim evidencijama vodi kao visokorangirani pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe.
Lice je danas sprovedeno u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.
Kurir.rs/Telegraf