U nastavku akcije „Armagedon“, uhapšene su tri osobe iz Aranđelovca, Subotice i Bora, zbog pedofilije. Sumnjiče se da su preko interneta preuzimali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece. A na društvenoj mreži Fejsbuk osvanula je grupa pod nazivom "ćerke i tate dopisivanje" koja služi za povezivanje starijih muškaraca sa devojčicama. Kako da zaštitimo decu od internet predatora za emsiju "Crna hronika" na Kurir televiziji objasnio je Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Ne mogu tačno da vam kažem koje su to cifre ali je definitivno činjenica i sama akcija "armagedon" to i pokazuje da predatora u Srbiji ima mnogo. Oni su ljudi koji ne prezaju ni od čega, i vrlo često su to ljudi koji nama mogu biti izuzetno bliski. U poslednjoj akciji je uhapšen jedan građanin Subotice, za njega su svi imali lepe reči i to je jedan pokazatelj da ne možemo biti sigurni ni u koga - rekao je Jurić.

On kaže ljudi koji dele ovakve sadržaje, koji ih prikupljaju i koji žele da dođu do naše dece moraju biti brzo detektovani i uhapšeni a kasnije procesuirani, to jeste jedan vid dobre prevencije.

Foto: Kurir Televizija

- Drugi vid prevencije jeste na nama, na nama roditeljima da znamo kako mi ali i kako deca da reaguju ako dođu u kontakt sa tim ljudima a to nije nimalo lako. Pre nekoliko dana je u skupštini održana sednica odbora za prava deteta gde sam i ja sam prisustvovao sa predstavnicima moje organizacije, jedna od tema jeste upravo bila vezana za zabranu društvenih mreža za određena godišta i uzrast dece - dodaje on.

Navodi da su postojala drugačija mišljena oko toga da li je to potrebno ili nije.

- Ja ću se lično zaista zalagati za to da Srbija to ne uradi jer Srbija mora da pokaže jedan drugi vid načina zaštite dece i treba apsolutno da se ponaša suprotno u odnosu na ono što rade sada određene zemlje. Te zemlje sada ne znaju kako da izađu i pronađu rešenje za ovaj veliki problem, one su jednostavno rešile da nekim potezom pera reše problem koji se ne rešava na taj način - objašnjava Jurić.

Kako kaže, on smatra da su te zemlje time potpisale kapitulaciju pred predatorima.

- Te zemlje su rekle "deco vi to ne smete da koristite" ali deca će naći način da koriste društvene mreže. Srbija ima i alate i mogućnosti da na drugi način edukuje decu kako bi ona prepoznala sadržaje, šta će se desiti kada dete sutra napuni taj određeni broj godina kada su mu društvene mreže dozvoljene? Ono će biti u istoj čak i u većoj opasnosti - rekao je on.

Kako kaže, Srbija će biti ta koja će učiti decu kako da pravilno koriste internet i radiće na edukaciji i prevenciji kako zabrana uopšte ne bi bila potrebna.

Foto: kurir televizij

Veštačka inteligencija kao jedan od alata predatora

- Danas predatori vrlo često koriste veštačku inteligenciju, tačnije generisani sadržaj koji nije krivično gonjen. Oni zbog toga tu mogu slobodno da plivaju a pravi se ogromna šteta bez obzira što nije pravo dete. Predatori pedofili koji koriste takav sadržaj u nekom razdoblju korišćenja takvog sadržaja, žele jednostavno da dođu i do samog deteta - dodaje.

Smatra da je veštačka inteligencija koja se koristi u takve svrhe veoma opasna.

- Sa druge strane, kada govorite o tome šta raditi, jedan vid obuke koju bi trebalo da prođu naša deca u narednoj školskoj godini je upravo kako da prepoznaju taj generisani sadržaj, da se prepoznaju lažne vesti i to jeste jedan vid edukacije. Mi imamo mogućnosti da se borimo protiv ove pošasti ali trebamo to da uradimo na jedan pravi i racionalan način - objasnio je Jurić.

"SRBIJA IMA ALATE I MOGUĆNOSTI DA EDUKUJE DECU"! Zbog akcije "Armagedon" uhapšena su 3 pedofila u OVIM gradovima! Jurić: U Srbiji ima mnogo predatora! Izvor: Kurir televizija

