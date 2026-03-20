Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd u saradnji sa policijskim službenicima UKP u sedištu, Uprave za tehniku, Bezbednosno- informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. K. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 17. marta oko 2.55 časa u Zemunu aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat.

Hapšenje B.K. u Beogradu Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ne propustiteHronikaBRUTALNO PREBIJEN, PA UHAPŠEN U BEOGRADU! Evo koga je Srbija danas izručila Crnoj Gori - Danilo bio na čelu grupe za šverc kokaina iz Južne Amerike (FOTO)
sacekusa.jpg
Hronika"BUDALE BATO MOJ, NEMA MAFIJANJA I ŠTRAKANJA" Prepiska narko bosova Milete i Miće: "Ja sam platio tri puta po 190 komada da ne bih ulazio u rat"
w-56601087.jpg
HronikaDOK SU GA MLATILI, LEŽAO JE NA ZEMLJI I VIKAO "UPOMOĆ": Oglasilo se tužilaštvo o horor snimku iz Čačka, huligani premlatili još jednog mladića (UZNEMIRUJUĆE)
sačekuša Čačak pretučen mladić
HronikaŽENA KOJA JE PRONAĐENA MRTVA NA VRAČARU PRIJATELJICA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Umrla nam je 50 metara od kuće, moj život više nije isti!
Kristijan Golubović Vračar pronađeno telo Stela Savić ventilacioni otvor