Hronika
UHAPŠENE 3 OSOBE ZBOG POŽARA U POZNATOM RESTORANU U BEOGRADU: Sumnja se da su dva puta palili lokal u Knez Danilovoj ulici
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, u saradnji sa UKP u sedištu i u koordinaciji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. C. (34), F. S. (24) i J. V. (39) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Oni se sumnjiče da su, 25. februara i 3. marta ove godine, namerno izazvali požar u jednom restoranu u Knez Danilovoj ulici na Paliluli.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši