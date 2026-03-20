Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, u saradnji sa UKP u sedištu i u koordinaciji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. C. (34), F. S. (24) i J. V. (39) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Oni se sumnjiče da su, 25. februara i 3. marta ove godine, namerno izazvali požar u jednom restoranu u Knez Danilovoj ulici na Paliluli.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN (24) PIROMAN U BEOGRADU! Pao osumnjičeni za bacanje bombe na poznatu pivnicu u Zemunu
hapšenje B.K.
HronikaBRUTALNO PREBIJEN, PA UHAPŠEN U BEOGRADU! Evo koga je Srbija danas izručila Crnoj Gori - Danilo bio na čelu grupe za šverc kokaina iz Južne Amerike (FOTO)
sacekusa.jpg
Hronika"BUDALE BATO MOJ, NEMA MAFIJANJA I ŠTRAKANJA" Prepiska narko bosova Milete i Miće: "Ja sam platio tri puta po 190 komada da ne bih ulazio u rat"
w-56601087.jpg
HronikaDOK SU GA MLATILI, LEŽAO JE NA ZEMLJI I VIKAO "UPOMOĆ": Oglasilo se tužilaštvo o horor snimku iz Čačka, huligani premlatili još jednog mladića (UZNEMIRUJUĆE)
sačekuša Čačak pretučen mladić