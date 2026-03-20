Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, uhapsili su Dalibora M. (45) državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. U pitanju je muškarac koji je u BiH poznat od ranije zbog niza krivičnih dela, između ostalog i organizovanog kriminala.

Osumnjičeni Dalibor M. je danas sproveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, međutim on nije želeo da iznosi svoju odbranu.

Postupajući javni tužilac predložio mu je određivanje pritvora zbog opasnosti od bekstva i bojazni da ne ponovi krivično delo.

Kako nezvanično saznajemo, u pitanju je muškarac koji je dobro poznat policiji BiH.

Prema informacijama koje posedujemo, a kako su prenosili mediji 2021. godine njega je sud Bosne i Hercegovine osudio na zatvor od 8 godina i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

On je osuđen između ostalog, što je u periodu od decembra 2018. godine do kraja juna 2019, na teritoriji Bosne i Hercegovine, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi neovlašćenim prometom oružjem i vojnom opremom na teritoriji BiH i Republike Austrije, organizovao grupu ljudi.

Prodavao oružje iz BiH u Austriji

U saopštenju iz Suda BiH navodi da je pripadnicima grupe u ostvarenim neposrednim ili posrednim kontaktima davao uputstva o vremenu, mestu i načinu na koji će veću količinu prethodno nabavljenog eksploziva i opojne droge prikriti i transportovati iz BiH preko međudržavnih granica do njemu poznatih kupaca u Austriji.

On je oglašen krivim za krivično delo organizovani kriminal u vezi s krivičnim delima neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, neovlašćeni promet opojnim drogama, neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Podsetimo, osumnjičeni je, juče oko 18 časova, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Takođe, prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen.

Tokom intervencije u Savskoj ulici, povređen je jedan policijski službenik kojem je ukazana lekarska pomoć.