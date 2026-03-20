Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su zajedničkim radom sa pripadnicima Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, 20. marta 2026. godine na graničnom prelazu Vatin, sprečili pokušaj fiktivnog izvoza cigareta iz zemlje.

Palete briketa umesto prijavljenih cigareta na Vatinu Foto: Uprava Carina Srbije

Naime, prilikom detaljne kontrole, u tovarnom delu kamiona je umesto prijavljenih cigareta pronađeno 20 paleta briketa za grejanje.

Prevozno sredstvo i neprijavljena roba su privremeno zadržani do okončanja postupka.

Službenici Uprave carina, u saradnji sa pripadnicima UKP, rade na utvrđivanju odgovornosti svih aktera u vezi sa navedenim slučajem.

Kurir.rs

