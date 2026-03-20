Slušaj vest

Branislav Lainović bio je jedan najvećih faca kriminalnog miljea 90-ih godina prošlog veka. Ubijen je pre tačno 26 godina. Lainović je imao više nadimaka, poput "Lajavi" i "Kratki", a najpoznatiji je bio kao "Dugi".

Važio je za ''prvog čoveka'' Novog Sada. U vreme kada je Arkan bio glavni, govorilo se da je Dugi obezbedio ''nezavisnost'' Vojvodine od Arkana.

Bio je jako cenjen u Novom Sadu. Čak ga je i policija poštovala ili bolje reći plašila ga se toliko, da je vozio svoj mercedes bez tablica, a svi su dobro znali čiji je.

Branislav Lainović Dugi Foto: Facebook Printscreen/Legende devedesetih

Crnogorac iz Vrbasa je "karijeru" započeo 70-ih godina na zapadu, kao pulen Ljube Zemunca kog je mnogo voleo. Inače, Dugi, bivši košarkaš, radio je svašta (osim droge i prostitucije) i "stekao" dva hotela, najveću diskoteku u Novom Sadu, kuće i druge nekretnine.

Bio je odličan prijatelj sa Đorđem Božovićem Giškom, čiji je bio zamenik u Srpskoj Dobrovoljačkoj Gardi. Kao i član SPO (Srpski Pokret Obnove, politička stranka) u kojoj je Giška takođe bio ugledni član. Ali nešto kasnije je napustio SPO zbog neslaganja.

Preživeo nekoliko pokušaja ubistva

Preživeo je nekoliko atentata, po njegovim rečima, zato što je bio dobrog zdravlja, ali je činjenica da je imao i sreće. Prvi je bio 1979. godine u Novom Sadu kada je slučajno izbegao zasedu tako što je poslušao intuiciju i nije se vratio putem kojim se inače vraća kući. Tada je imao 24 godine.

Drugi put je bio na ratištu kada je džipom obilazio položaje. Kada je otvorena paljba na njega, džip mu se nasukao na izbočine kraj puta. Po svemu sudeći je pucao Srbin pošto su protivnici bili daleko potisnuti. Inače, mesec dana pre toga bačena mu je bomba na diskoteku.

Treći put 1992. kada je pucano iz automatskog oružja ispred kafića u kojem je sedeo. Pogođen je u rame i grudi ali je preživeo. Operisali su ga i stavili mu šipku. Posle šest dana od bolničke sobe je napravio javnu kuću, tvrde ljudi.

"Izmislio" nošenje dva pištolja

Dugi je tvrdio da je on izmislio nošenje dva pištolja sa sobom.

"Vidi, ja sam prvi u Evropi patentirao nošenje dva pištolja. To je bila fora. Kad izbije neka svađa, ja jedan trijumfalno bacim, tip krene na mene, ja izvučem drugi, lupim ga po glavi i razbijem ga ko konja".

Voleo film

Zanimljiva činjenica da je bio nadaren za glumu kako je rekao reditelj Stojan Stojčić, kome je ''uleteo'' sa oko 100.000 maraka za snimanje filma "Nečista krv".

"Mislim da Branislav nije ušao u projekat da bi vratio uloženi novac, već kao istinski ljubitelj umetnosti", govorio je reditelj.

Stojčić je tada čak najavljivao i da će Lainović dobiti glavnu ulogu u njegovom sledećem filmu za koji bi zajednički napisali scenario.

"On ne samo što voli kameru, već je srpski Silvester Stalone, ili Klint Istvud", rekao je Stojčić.

Film je, međutim, ostala samo velika ljubav Dugog.

Jezdimir Vasiljević Foto: Youtube Printscreen

Gazda Jezda tvrdio da mu je Dugi oteo decu Jezdimir Vasiljević, nekadašnji vlasnik banke "Jugoskandik", svojevremeno je izjavio da mu je Dugi Lainović sa ekipom u Italiji kidnapovao decu. "To je uradio Branislav Lainović Dugi, sa pokojnim Žoržom Stankovićem i Brankom koji je pucao na onog poslanika Đukanovića. Oni su došli u Italiju, do poslednjeg dana smo se ja i Dugi čuli telefonom, a onda su mi oni kidnapovali decu i tražili milion dolara, što mi je bilo jako smešno, jer su mogli glatko da traže i 10 miliona. Šta su hteli, da li samo da dođem tamo da bi me likvidirali, ili je to bila opomena da ne pokušavam više šta sam pokušao u Jugoslaviji. Od svih koji su učestvovali u tom kidnapovanju, živ mi je utekao samo Lainović, Žorž Stanković je, kao što znate poginuo, Ali nadam se da i taj Lainović neće dugo. Ja sam ponudio 20.000 maraka za informaciju gde je, a 50.000 maraka za njegovu glavu. Može on da beži koliko hoće, ali ja i moji prijatelji ćemo ga naći. Kidnapovao mi je decu, od njih su tojica u zatvoru, ostali su poginuli", izjavio je gazda Jezda 90-ih godina.

Boni i Klajd

Upoznao je devojku po imenu Dolores u kazinu u Roterdamu u kojem je voleo da se kocka, redovno.

"Atraktivna ženska, jeste malo jača, ali razbojnik. Izvadim je iz bara. I kad je izbila frka zbog mene, i nju isteraju iz Holandije iako je imala sređen boravak jer su znali da ću dolaziti".

Vodio je sa sobom u sve avanture uključujući i pljačke.

"Zalomi se i neka provala, ali Dolores me je uvek pratila u svemu. Ja u pljačku a ona sa mnom".

Međutim, kad se vratio u Srbiju ona je počela po njegovim rečima da ''švrlja'' po Novom Sadu dok je on bio na frontu. Govorio joj je da ode iz Novog Sada i započne novi život ali ona nije htela to da prihvati rekavši da ga i dalje voli.

"Švrlja ona uveliko. I ja to provalim. Povređena mi sujeta, uhvatim je i fizički i moralno unakazim. To je bilo iživljavanje. Po čitav dan sam je vozio po Novom Sadu u gepeku, na temperaturi od 40 stepeni".

Mesto ubistva Foto: Privatna Arhiva

Smrt

Ubijen je 20. marta 2000. oko 16:15, ispred hotela "Srbija" u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Lainović je stajao ispred kioska i čekao nekoga, kada mu je prišao mlad čovek u crvenoj jakni i ispalio tri hica iz pištolja - dva su Lainovića pogodila u glavu. Nije imao nikakve šanse da preživi. Bagzi je ispričao da je Simović upucao Dugog, nakon čega je seo u kola, pustio muziku i počeo da peva.

Zašto je ubijen? Ima više teorija, ali najrealnija je da je likvidiran zato što "zemunski klan" zbog njega nije mogao da se proširi na tržište Vojvodine.

Takođe, kao motivi pominjalo se i neslaganje sa Arkanom, potom i to što je mnogo znao i mnogo voleo da priča zbog čega je i imao nadimak Lajavi, kao i to što se, nakon izlaska iz SPO, zalagao se za autonomnu Vojvodinu.

Ljubomir Lainović Foto: Privatna Arhiva

Stradala mu i oba sina Dugi je imao dvojicu sinova. Ljubomir je krenuo očevim stopama, a Srđan Lalić, svedok saradnik na suđenju Belivukovom klanu, ispričao je da je Ljubomir ubijen 2020. godine na Kosmetu dok se vraćao iz Atine gde je prethodno likvidirao vođe "škaljarskog klana" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića. Tokom svedočenja, Lalić je rekao da je Lainović ubijen "zato što je mnogo pričao". Za razliku od Ljubomira, drugi Branimirov sin, Matija, bio je odlikaš koji je presudio sebi 2016. godine. Tog leta Matija je upisao Elektrotehnički fakultet, a ubio se u stanu u kome je živeo s majkom. Najpre je sebi isekao vene, a potom se obesio.