Slušaj vest

Nakon potresnog otkrića na Vračar, gde je telo Stele Savić – za kojom se danima tragalo – pronađeno u ventilacionom otvoru jedne zgrade, stanari su i dalje u šoku. Kako tvrde, gotovo je nemoguće da je žena sama završila na tom mestu, posebno zbog dimenzija i položaja otvora.

Foto: Petar Aleksić

„Ma kakvo slučajno upadanje, to je nemoguće! Otvor je preuzak, odrasla osoba ne može tek tako da upadne unutra. Neko bi morao nešto da vidi ili čuje“, kaže jedan od stanara.

Podsetimo, njen nestanak je pre nekoliko dana prijavio Kristijan Golubović, koji je naveo da ju je prethodno sam tražio, pa tek potom obavestio policiju.

Komšije ističu i da, prema svemu što se može zaključiti, telo nije tu od skoro.

Foto: P Anastasselis / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Priča se da je tu bila više od dve nedelje. Kako je moguće da niko ništa nije primetio, a još manje da je sama završila tu? Sve ovo deluje veoma sumnjivo“, kaže jedna stanarka.

Drugi stanari takođe izražavaju sumnju u zvaničnu verziju događaja.

„Ako je otvor zaista tako mali, ne vidim način da je mogla sama da upadne. Možda se nekako uvukla i sklupčala, ali i to zvuči neverovatno“, navodi jedan komšija.

Dodatnu nelagodu među stanarima izaziva činjenica da se ovako nešto dogodilo u zgradi u kojoj, kako kažu, ranije nije bilo sličnih incidenata.

„Svi smo uznemireni. Ovo nije normalno i očekujemo da policija otkrije šta se zapravo dogodilo. Nikada ranije niko nije završio u tom otvoru“, poručuju oni.