Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na izlazu iz naselja Srpski Itebej, u opštini Žitište, kada je putničko vozilo sletelo
sa kolovoza u kanal pored reke Begej.

Prema prvim informacijama, dojava o nesreći primljena je u 18:33 časova, dok je zvanična potvrda stigla u 19:48. Na teren su odmah
upućene ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Zrenjanina i Žitišta.

U akciji spasavanja učestvovalo je pet vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su u 19:19 časova uspeli da izvuku lice iz automobila.
Nažalost, utvrđeno je da je osoba preminula na licu mesta.

Tokom intervencije, na mestu nesreće bila je prisutna i ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt.

Kurir/Republika

