Nakon što je u ventilacionom otvoru na Vračaru pronađeno telo Stele Savić (59), koja je nestala pre oko dvadeset dana, Kristijan Golubović oglasio se na Instagramu objavivši snimak uz komentar "prokletstvo poroka“.

- Evo gde su pronašli Stelu. Evo, pogledajte ljudi. Da li je ovo moguće da ovde bude žena 10 dana, 15 metara od stanice, nasred Crvenog krsta? Evo, pogledajte i prosudite sami, ljudi. Pogledajte ovo. Stela Savić je ovde okončala život. Zato vam kažem, nikad droga, nikad alkohol, nikad pušenje, nikad tablete, da ne biste završili na ovako lošem mestu - rekao je Kristijan u videu.

Njega je, podsetimo, ekipa Kurira prethodno zatekla na licu mesta vidno potresenog zbog tragedije, s obzirom na to da je, kako je rekao , ženu jako dobro poznavao.

Foto: Petar Aleksić

- Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti - rekao je Kristijan za Kurir i dodao:

- Nestanak je prijavljen pre 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.

Ventilacioni otvor u kom je nađeno telo žene na Vračaru Foto: Petar Aleksić

On je na mestu tragedije došao sa prijateljem kako bi zapalio sveću, a kako je dodao, na ovom mestu napraviće joj i spomenik.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

Podsetimo, prema prvim informacijama, telo je pronađeno u delu ventilacionog sistema zgrade, a na teren su odmah izašli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Stanari solitera na Vračaru takođe ne kriju šok.

- Ne možemo da verujemo, niko nije primetio danima da je u tom otvoru neko - rekao je jedan od stanara.

Ko je žena čije je telo nađeno u ventilacionom otvoru saznajte klikom ovde.