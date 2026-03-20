Teška saobraćajna nesreća, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dogodila se večeras na izlazu iz naselja Srpski Itebej, u opštini Žitište, kada je putničko vozilo sletelo sa kolovoza u kanal pored reke Begej.

Prema prvim informacijama, dojava o saobraćajnoj nesreći primljena je u 18:33 časova, dok je zvanična potvrda stigla u 19:48. Na teren su odmah upućene ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Zrenjanina i Žitišta.

U akciji spasavanja učestvovalo je pet vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su u 19:19 časova uspeli da izvuku lice iz automobila.

Nažalost, utvrđeno je da je vozač preminuo na licu mesta.

Tokom intervencije, na mestu nesreće bila je prisutna i ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt. 

