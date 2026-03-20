V.L. (38) ranjen je večeras oko 21.30 u pucnjavi u Zemunu u Ulici Džona Kenedija.

Kako nezvanično saznajemo, ranjen je u levu potkolenicu posle čega je hitno prebačen u bolnicu.

V.L. Foto: Privatna arhina

Pucnjava se dogodila u garaži u Džona Kenedija. Tragovi krvi su oprani ispred garaže, a automobil marke "audi" koji pripada ranjenom i dalje je parkiran na parkingu nedaleko od garaže.

U ovoj garaži ranjen je V.L. Foto: Kurir

Stanar Ulice Džona Kenedija u šoku rekao je za Kurir:

"Veliki broj policijskih vozila je izašao na teren, nije mi bilo jasno šta je u pitanju. Čuo sam kasnije da je reč o pucnjavi, nije mi prijatno kad čujem nešto ovako, jer živim preko puta mesta gde se pucnjava dogodila".

Očevidac, koji takođe živi nedaleko od mesta pucnjave, kaže da su se tu često okupljali sumnjivi tipovi.

"Često su se okupljali sumnjivi tipovi u perionici na mestu gde je ranjen taj muškarac. Znao sam da tu nisu čista posla, svakoga dana u perionici su se prali samo luksuzni automobili”, kaže očevidac.

Njegovo mišljenje deli još jedan stanar obližnje zgrade:

"Znam da je vlasnik perionice sumnjiv tip. Ovde je bilo 3 ili 4 pucnjave do sada, kod perionice. Jednom sam zatekao čoveka na pločniku, to je bilo pre godina. Obično se okupe kod kafića nedaleko od perionice dok čekaju da im se auto pere. Svega smo se nagledali".

Mesto pucnjave u džona kenedija Izvor: Kurir

Podsećamo, V.L. je, prema nezvaničnim informacijama, izašao na vikend iz zatvora, gde služi kaznu zbog droge. Kako se saznaje, on je bio član kriminalne grupe čiji su članovi uhapšeni u aprilu 2022. godine u Zemunu.

Policija i dalje češlja svaki pedalj Ulice Džona Kenedija i prikuplja potrebne dokaze.

