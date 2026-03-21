Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu oglasilo se povodom surovog ubistva muškarca čije je telo pronađeno na obali Tise dva meseca nakon prijavljenog nestanka, a sada su istraga i obdukcija pokazale jezive rezultate.

- Reč o nasilnoj smrti i muškarac je iskrvario usled ubodnih rana, koje su mu nanete oštrim predmetom. Smrt je nastupila usled iskrvarenja, prvenstveno iz probodine leve nadlaktice, a ta rana je zajedno sa još dve ubodne rane, nastala je delovanjem šiljka - pokazala je obdukcija.

Ubijeni Ivan Vijoglavin Foto: Društvene Mreže

Istragom je utvrđeno da je Ivan poslednji put viđen početkom januara, a sumnja se da je ubijen 3. januara u kafani u Aradcu, čiji je vlasnik osumnjičeni za ovo surovo ubistvo.

Mlađi Mihal L. Foto: Društvene Mreže

- Stariji osumnjičeni (65) iz Aradca tereti se da je nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istom zadao tri uboda nožem, jedan u predelu grudnog koša i dva u ruku, usled čega je žrtva iskrvarila i preminula na licu mesta - navode iz tužilaštva.

Nakon zločina, kako se sumnja, usledilo je prikrivanje tragova. U tome mu je, prema navodima tužilaštva, pomogao sin Mihal L. (38) iz Zrenjanina.

- Oni su telo zamotali u ćebe, ubacili u automobil i odvezli do Tise, gde su ga bacili zajedno sa predmetima koji bi mogli da posluže kao dokaz, odnosno telefonom i nožem kojim je izvršeno ubistvo - dodaju iz tužilaštva.

Osumnjičeni su, kako se sumnja, potom više puta čistili mesto zločina i vozilo kako bi uklonili tragove.