Nakon što je javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavešten od strane policijskih službenika PU za grad Beograd - Odeljenja za javni red i mir da je u ulici Uroša Martinovića, GO Novi Beograd, u izvršenju prekršaja Prostitucija iz člana 16. Zakona o javnom redu i miru, zatečena državljanka Rusije dao je nalog policijskim službenicima da operativnim radnjama utvrde identitet lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo Posredovanje u vršenju prostitucije iz člana 184. Krivičnog zakonika.

Istog dana, u poslepodnevnim časovima, na istoj lokaciji zatečen je državljanin Rusije D.K. (38), nakon čega je prema navedenom doneto rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova.

Uhapšenom se stavlja na teret da je učestvovao u predaji državljanki Rusije - K.M. (21) i S.I. (30) drugima licima radi vršenja prostitucije i putem sredstva javnog informisanja reklamirao prostituciju pa je tako navedene ženske osobe doveo u Beograd, iznajmio im stanove u kojima će boraviti, pa je njihove fotografije objavio na internet stranici uz oglas da pružaju seksualne usluge, ugovarao im sastanke sa klijentima i uzimao pola novca od iznosa koji su one zaradile na ime pruženih seksualnih usluga.

Iznoseći svoju odbranu okrivljeni je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, nakon čega je javni tužilac podneo nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.