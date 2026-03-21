Sinoć se u Svilajincu dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio vozač motocikla.

Kako prenose domaći mediji, juče oko 19 časova dogodio se udes. Jedan motocikl sudario se sa putničkim vozilom, na putu ka mostu na Velikoj Moravi.

Povređeni vozač motocikla zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u Klinički centar u Kragujevcu, ali je, nažalost, ubrzo podlegao povredama.

Okolnosti koje su dovele do nesreće za sada nisu poznate, a policija je na licu mesta izvršila uviđaj.

Kuriri.rs/TVCentar

Ne propustiteHronikaJOŠ JEDNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UŽICA: Ponovo sudar motocikla i auta, vozač motora (72) zadobio povrede
Hronika"BIO JE DETE ZA PRIMER, OVE GODINE KRENUO U SREDNJU ŠKOLU" Meštani u šoku nakon pogibije dečaka (15) iz Aranđelovca: Porodica zavijena u crno
HronikaTRAGEDIJA KOD KOKINOG BRODA, POGINUO MOTOCIKLISTA: Stravičan sudar kamiona i motora, prizor sa lica mesta je UZNEMIRUJUĆ (VIDEO)
HronikaPOGINUO NA MESTU U TEŠKOJ NESREĆI KOD KIKINDE: Motociklista nastradao u sudaru sa automobilom
