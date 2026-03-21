U pucnjavi koja se dogodila sinoć oko 21 sat u Ulici Džona Kenedija u Zemunu, ranjen je V. L. (38), odranije poznat istražnim organima. Iako je zadobio prostrelnu ranu noge, on je nakon ukazane pomoći u KBC "Bežanijska kosa" pušten na kućno lečenje.

Stanare Ulice Džona Kenedija uznemirila je serija hitaca, a policija je na licu mesta zatekla ranjenog muškarca u lokvi krvi pored njegovog automobila marke "audi".

Brzom reakcijom Hitne pomoći, V. L. je transportovan u bolnicu gde je konstatovano da mu život nije ugrožen jer je pogođen u predelu leve potkolenice.

Međutim, istraga se već u prvim satima suočila sa ozbiljnim preprekama. Prema nezvaničnim saznanjima, ranjeni muškarac odbija bilo kakvu saradnju sa istražnim organima. Policiji nije želeo da otkrije ko je na njega pucao niti šta bi mogao biti motiv napada, što je scenario koji se često viđa u obračunima unutar kriminalnih krugova.

- Veliki broj policijskih vozila je izašao na teren, nije mi bilo jasno šta je u pitanju. Čuo sam kasnije da je reč o pucnjavi, nije mi prijatno kad čujem nešto ovako, jer živim preko puta mesta gde se pucnjava dogodila - rekao je stanar navedene ulice za Kurir.

Očevidac, koji takođe živi nedaleko od mesta pucnjave, kaže da su se tu često okupljali sumnjivi tipovi.

- Često su se okupljali sumnjivi tipovi u perionici na mestu gde je ranjen taj muškarac. Znao sam da tu nisu čista posla, svakoga dana u perionici su se prali samo luksuzni automobili - kaže očevidac.

Njegovo mišljenje deli još jedan stanar obližnje zgrade: "Znam da je vlasnik perionice sumnjiv tip. Ovde je bilo 3 ili 4 pucnjave do sada, kod perionice. Jednom sam zatekao čoveka na pločniku, to je bilo pre nekoliko godina. Obično se okupe kod kafića nedaleko od perionice dok čekaju da im se auto pere. Svega smo se nagledali".

Upucan dok je bio na "slobodnom vikendu"

Ovaj napad dodatno dobija na težini zbog činjenice da se Vojin L. zapravo trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog trgovine narkoticima. Kobne večeri je bio na slobodnom vikendu, što su napadači očigledno znali i iskoristili za sačekušu.

Veze sa uhapšenom grupom iz 2022. godine

V. L. nije novo ime u policijskim evidencijama. On se vodi kao visokopozicionirani član kriminalne grupe čiji su pripadnici masovno pohapšeni u velikoj policijskoj akciji sprovedenoj u Zemunu u aprilu 2022. godine.

Policija je sinoć blokirala čitav kvart u potrazi za napadačem, a skinuti su i snimci sa nadzornih kamera okolnih zgrada koji bi mogli da pomognu u identifikaciji izvršioca koji je i dalje u bekstvu.