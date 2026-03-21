Oko 21 sat u Ulici Džona Kenedija u beogradskom naselju Zemun ranjen je Vojin L. (38), odranije poznat istražnim organima. Naime, on je 2022. godine uhapšen u spektakularnoj akciji u okviru koje je lišena slobode čitava kriminalna grupa čiji je deo bio i on.

Oni su na mesečnom nivou prodavali i distribuirali više od 4 kilograma heroina na ulicama Beograda i Srbije.

Tokom istrage, BIA je koristila najsavremenije metode i sredstva, uključujući dronove, u cilju otkrivanja delovanja kriminalne grupe, što je na kraju rezultiralo i uspešno sprovedenom akcijom hapšenja koju su realizovali pripadnici PU za grad Beograd.

Zbog sumnje da su izvršili krivična dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga slobode su lišeni, pored Vojina, još šestorica muškaraca, dok se za dve osobe intenzivno tragalo.

Hapšenje kriminalne grupe u kojoj je V.L. Foto: MUP Srbije

U trenutku pucnjave Vojin je bio na odsluženju zatvorske kazne upravo za gorenavedena dela, ali se nalazio na slobodi zbog slobodnog vikenda koji je dobio u zatvoru.

Podsetimo, iako je zadobio prostrelnu ranu noge, on je nakon ukazane pomoći u KBC "Bežanijska kosa" pušten na kućno lečenje.

Stanare Ulice Džona Kenedija uznemirila je serija hitaca, a policija je na licu mesta zatekla ranjenog muškarca u lokvi krvi pored njegovog automobila marke "audi".

Međutim, istraga se već u prvim satima suočila sa ozbiljnim preprekama. Prema nezvaničnim saznanjima, ranjeni muškarac odbija bilo kakvu saradnju sa istražnim organima. Policiji nije želeo da otkrije ko je na njega pucao niti šta bi mogao biti motiv napada, što je scenario koji se često viđa u obračunima unutar kriminalnih krugova.

Komšije zabrinute za bezbednost: "Ovde je bilo 3 ili 4 pucnjave do sada"

- Veliki broj policijskih vozila je izašao na teren, nije mi bilo jasno šta je u pitanju. Čuo sam kasnije da je reč o pucnjavi, nije mi prijatno kad čujem nešto ovako, jer živim preko puta mesta gde se pucnjava dogodila - rekao je stanar navedene ulice za Kurir.

Očevidac, koji takođe živi nedaleko od mesta pucnjave, kaže da su se tu često okupljali sumnjivi tipovi.

- Često su se okupljali sumnjivi tipovi u perionici na mestu gde je ranjen taj muškarac. Znao sam da tu nisu čista posla, svakoga dana u perionici su se prali samo luksuzni automobili - kaže očevidac.