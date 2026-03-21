Saopštenje
POLICIJA ZAUSTAVILA "GOLF" A ONDA KRENULA DA BROJI! Neverovatna akcija u Mladenovcu: Mladić (27) sakrio ARSENAL svuda po vozilu! (FOTO)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - SBPOK i SKOR u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su M. T. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Kontrolom i pregledom automobila "golf 5" u Mladenovcu, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla torbu u kojoj se nalazila automatska puška M70 B1 sa izbrušenim serijskim brojem, pripadajući okvir sa oko 30 komada metaka, kalibra 7,62mm, kao i tri veća i dva manja okvira za automatski pištolj.
Mladić uhapšen zbog nedozvoljenog držanja automatske puške i municije Foto: MUP Srbije
Vidi galeriju
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši