Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - SBPOK i SKOR u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su M. T. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Kontrolom i pregledom automobila "golf 5" u Mladenovcu, kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla torbu u kojoj se nalazila automatska puška M70 B1 sa izbrušenim serijskim brojem, pripadajući okvir sa oko 30 komada metaka, kalibra 7,62mm, kao i tri veća i dva manja okvira za automatski pištolj.

Mladić uhapšen zbog nedozvoljenog držanja automatske puške i municije Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

profimedia0363982100.jpg
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Aco Đukanović
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg