Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Vojina L. čekao u zasedi ispred jednog zemunskog restorana. Prišao mu je pešice dok je Vojin stajao pored svog automobila marke "audi" i ispalio najmanje četiri hica.

U ovoj garaži ranjen je V.L. Foto: Kurir

Nakon pucnjave napadač je pobegao pešice u nepoznatom pravcu.

Vojin, iako povređen, uspeo je da se udalji od mesta pucnjave i dođe do obližnje autoperionice kako bi zatražio pomoć. Radnici su odmah pozvali Hitnu pomoć i policiju.

Mesto pucnjave u džona kenedija Izvor: Kurir

Vojin L. je transportovan u KBC "Bežanijska kosa", gde mu je ukazana pomoć. Konstatovano je da nije životno ugrožen, nakon čega je pušten na kućno lečenje.

Istragu otežava činjenica da ranjeni muškarac ne želi da otkrije identitet napadača. Ovakav scenario je karakterističan za obračune u kriminalnim krugovima:

Vojin L. se trenutno nalazi na izdržavanju kazne zbog trgovine narkoticima, a sinoć je bio na "slobodnom vikendu".

Komšije u strahu

- Veliki broj policijskih vozila je izašao na teren, nije mi bilo jasno šta je u pitanju. Čuo sam kasnije da je reč o pucnjavi, nije mi prijatno kad čujem nešto ovako, jer živim preko puta mesta gde se pucnjava dogodila - rekao je stanar navedene ulice za Kurir.

Očevidac, koji takođe živi nedaleko od mesta pucnjave, kaže da su se tu često okupljali sumnjivi tipovi.

- Često su se okupljali sumnjivi tipovi u perionici na mestu gde je ranjen taj muškarac. Znao sam da tu nisu čista posla, svakoga dana u perionici su se prali samo luksuzni automobili - kaže očevidac.

Njegovo mišljenje deli još jedan stanar obližnje zgrade: "Znam da je vlasnik perionice sumnjiv tip. Ovde je bilo 3 ili 4 pucnjave do sada, kod perionice. Jednom sam zatekao čoveka na pločniku, to je bilo pre nekoliko godina. Obično se okupe kod kafića nedaleko od perionice dok čekaju da im se auto pere. Svega smo se nagledali".