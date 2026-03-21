Elvis Bibić. iz Sjenice poginuo je sa još trojicom muškaraca na gradilištu u Beču, kada su se tokom izvođenja radova iznenada urušile građevinska skela i oplata, a radnici ostali zatrpani ispod betona. Pre nego što su došli vatrogasci, kolege koje su ga, kako kažu, doživljavale kao brata, kopale su golim rukama ne bi li ga spasli.

Nesreća se dogodila u utorak oko 14.30 sati, za vreme izvođenja radova na gradilištu u bečkom okrugu Alzergrund, objavio je austrijski javni servis ORF. Četiri osobe su poginule, dok je jedan povređeni radnik, prema izveštaju službe austrijske Hitne pomoći, zadobio teške povrede glave, kičme i prelome ruku.

Elvis B. iz sela Ugao kod Sjenice, u Raškoj oblasti. Prema pisanju stranih i lokalnih medija iz Raške, na lice mesta odmah je bila upućena velika spasilačka ekipa - oko 120 vatrogasaca i spasilaca sa više od 30 vozila. Međutim, prema rečima očevidaca, pre dolaska vatrogasaca usledila je prava drama koja lomi srca. Potresno svedočenje radnika otkriva da su prvi minuti nakon nesreće bili presudni, ali i najteži. Kolege radnici, i to oni koji su bili najbliži nastradalima, priskočili su u pomoć.

- Nisu čekali nikoga. Počeli su da kopaju rukama bez razmišljanja. Među njima su bila i dva brata iz Rožaja koji su pokušavali da izvuku Elvisa, verujući da je živ - ispričao je jedan od očevidaca, a prenosi sandzakdanas.rs.

Nažalost, uprkos njihovim naporima i nadi koja nije jenjavala, Elvis nije preživeo.

- Ne mogu smiriti mlađeg brata… Elvis nam nije bio samo kolega, bio nam je kao član porodice. Ovo je gubitak koji se ne može opisati - rekao je jedan od radnika i kolega poreklom iz Rožaja u Crnoj Gori.

Inače, on je u Beču živeo i radio da bi obezbedio sigurnu budućnost svojoj porodici - supruzi i troje dece.

Prema nezvaničnim informacijama, nastradao je Sjeničanin, ali i tri muškarca albanske nacionalnosti (Pajtim B., Aslan M., Istref Z.). Teško povređeni radnik, državljanin Severne Makedonije, zbrinut je u bolnici s ozbiljnim povredama glave i kičme.

Foto: Društvene Mreže

Uzrok nesreće zasad nije zvanično utvrđen. Austrijske vlasti pokrenule su opsežnu istragu, a policija i inspekcija rada prikupljaju dokaze i izjave svedoka kako bi se utvrdilo da li je došlo do propusta u bezbednosnim merama ili tehničkog kvara na konstrukciji.

Prema pisanju portala sandzakdanas.rs, meštani Peštera pamte Elvisa kao skromnog i poštenog čoveka koji je život posvetio radu i porodici. Njegova smrt još jednom podseća na težak položaj radnika u inostranstvu koji svakodnevno rade na opasnim poslovima daleko od svojih domova, često rizikujući vlastiti život kako bi prehranili svoje najbliže.

Biće sahranjen u Srbiji

Kako saznajemo, molitva za pokoj duše nastradalom Elvisu klanjaće se u ponedeljak, 23. marta, u 22 sati na islamskom mezarju u Beču, gde će se porodica i prijatelji oprostiti od njega u tišini i suzama, daleko od rodnog kraja. Nakon toga Elvis će biti ispraćen na večni počinak u svom rodnom selu. Ukop će se obaviti u selu Ugao, u utorak, 24. marta.