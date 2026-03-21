U noći između petka i subote izazvan je požar u Obrenovcu kada je na jednom parkingu zapaljen automobil.

Na automobil je noćas bačen molotovljev koktel.

Napad se dogodio u tri sata ujurtu u mestu Urovci, a automobil marke "Volkswagen golf" je odmah buknuo u plamen i izgoreo. Šteta je totalna.

U toku požata naneta je šteta i na automobilima koji su bili parkirani sa leve i desne strane zapaljenog vozila.