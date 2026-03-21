U ventilacionom otvoru za zgadu na Vračaru, kako Kurir nezvanično saznaje, pronađeno je telo Stele Savić (59), koja je nestala pre dvadesetak dana. Prizori u blizini mesta na kom je otkriveno telo, ostavilo je sve bez reči. Stanari ovog dela Beograda kažu da su u šoku i da niko do danas ništa neobično nije primetio.

Policija je inače obavila uviđaj, dok su stanari zgrade, vidno potreseni, nemo posmatrali šta se dešava.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira kaže za emisiju "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović da je apsolutno neočekivan pronalazak tela u ventilacionom otvoru na samo nekoliko metara od šetališta i autobske stanice:

- U takav otvor nije mogla da upadne sama, ili je ušla ili ju je neko ubacio. Otvor ima gornji betonski deo, usled kog nije mogla da se saplete i padne. Morala je da uđe unutra pod nekim okolnostima ili da je neko ubaci. Moguće da je bila pod dejstvom nekih supstanci, na osnovu reči Kristijana Golubovića. Možda se ona dezorijentisala ovih dana kada je bilo ružnije vreme i pokušala da se tu skloni.

"Nije imala bližu rodbinu i komšiluk"

Kako Nedić kaže, prve pretpostavke su da je ona sama ušla u otvor, iako je otvor uzak okružen betonskim pločama:

- Kristijan Golubović se pita kako je niko nije primetio prilikom prolaska. Ona nije imala neku rodbinu i komšiluk sa kojima je bila u dobrim odnosima. Niko nije ni razmišljao sigurno o tome da se tu može nalaziti telo, otvor je toliki da u njega mogu da uđu pas i mačka.

Na mestu nesreće ekipa Kurira zatekla je Kristijana Golubovića, vidno potresenog zbog tragedije. Kako je istakao tada, naljutila ga je ćinjenica da joj niiko od prolaznika nije pomogao.

- Sve informacije navode na to da se nesrećna žena sklupčala i u tom položaju ostala u rupi. Nemoguće je da ljudi prođu pored rupe i nikom ne prijave - kaže Nedić.

Kristijan je godinama vodio računa o njoj

Podsetimo, Kristijan Golubović došao je sa prijateljem kako bi zapalio sveću, a kako je dodao, na ovom mestu napraviće joj i spomenik.

- Očajan sam, u pitanju je Stela Savić, ja godinama vodim računa o njoj. Umrla nam je na 50 metara od kuće, ona je upala u ovaj otvor. Od danas moj život nije isti - rekao je Kristijan za Kurir i dodao:

- Nestanak je prijavljen pre 20-ak dana, nestala je kada se sve ono meni izdešavalo sa ženom. Ja sam van sebe. Danima je tražimo i čekamo da se pojavi.

