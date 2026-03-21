DRAMA U MANASTIRU NA KOSMAJU: Pijani jeromonah pretio smrću igumanu, reagovala policija
Policija u Sopotu uhapsila je jeromonaha N. K. (59) iz manastira Tresije na Kosmaju jer je navodno pretio smrću igumanu.
Incident se dogodio u sredu, 18. marta 2026. godine pošto je, prema saznanjima, jeromonah u alkoholisanom stanju pretio smrću igumanu manastira S. Z. (33) i to u više navrata.
Alkotest je potvrdio da je N. K. bio u alkoholisanom stanju, a policija u Sopotu odmah je uhapsila jeromonaha i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog ugrožavanja sigurnosti.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
