Policija u Sopotu uhapsila je jeromonaha N. K. (59) iz manastira Tresije na Kosmaju jer je navodno pretio smrću igumanu.

Incident se dogodio u sredu, 18. marta 2026. godine pošto je, prema saznanjima, jeromonah u alkoholisanom stanju pretio smrću igumanu manastira S. Z. (33) i to u više navrata.

Alkotest je potvrdio da je N. K. bio u alkoholisanom stanju, a policija u Sopotu odmah je uhapsila jeromonaha i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog ugrožavanja sigurnosti.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/ Telegraf

