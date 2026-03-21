na auto-putu Beograd-Niš, nedaleko od sela Trnava, došlo je do saobraćajne nesreće. Naime, sudarili su se autobus i kamion.

U sudaru putničkog autobusa i kamiona, povređene su tri osobe.

Nesreća se dogodila jutros oko devet časova.

Ekipa Hitne pomoći iz Niša je intervenisla odmah po pozivu i povređene prevezla u Univerzitetski klinički centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

Istraga je i dalje u toku, policija utvrđuje uzrok udesa, a o nezgodi je obavešteno nadležno tužilaštvo.

hitna pomoć