U Beogradu u ulici Bulevaru kralja Aleksandra, u gradskom autobusu koji saobraća na liniji 79, jutros je preminula žena.

Prema prvim informacijama, žena bez svesti je zatečena u autobusu, ekipa Hitne pomoći je odmah po pozivu izašla na teren, ali je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Nesrećnoj ženi je, navodno, pozlilo u toku vožnje gradskim prevozom, nakon čega je pala i preminula na licu mesta.

Ne propustiteHronikaDRAMA NA AUTO-PUTU KOD NIŠA Sudarili se putnički autobus i kamion, ima i povređenih
IMG_20250810_201425.jpg
HronikaDRAMA U MANASTIRU NA KOSMAJU: Pijani jeromonah pretio smrću igumanu, reagovala policija
Manastri Tresije Sopot
HronikaVOJINU L. NAPRAVLJENA ZASEDA, KRVAV PUZAO I MOLIO ZA POMOĆ Novi detalji pucnjave u Zemunu u kojoj je ranjen robijaš (38)
WhatsApp Image 2026-03-20 at 23.05.jpg
HronikaGOLIM RUKAMA KOPALI PO MALTERU DA GA SPASU Potresne reči očevidaca tragedije u Beču u kojoj je poginuo Srbin
Bibic.jpg