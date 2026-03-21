Kriminalna grupa kojom su, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, rukovodili bivši policijski funkcioner Duško Golubović i biznismen Sander Stanaj, bila je spremna da za 30.000 evra ukloni onoga ko ugrožava njihov švercerski posao.

Pokazuju to prepiske sa kriptovane Skaj aplikacije, koje tužilaštvo između ostalog koristi kao dokaz protiv te ekipe.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) tvrde da o spremnosti za primenu nasilja i zastrašivanja, posebno govore poruke koju su razmenili optuženi Adnan Suković i Veton Berišaj.

Nakon što je na graničnom prelazu Deleuša otkriven kamion sa neocarinjenim cigaretama, njih dvojica razmatrali su odmazdu prema osobi iz Nikšića za koju su sumnjali da ih je “otkucala”.

Oba člana, piše u optužnici, izražavaju sumnju da su otkriveni zbog delovanja Nikšićanina kojeg oslovljavaju kao Knežević, zbog čega planiraju odmazdu - nasilje i zastrašivanje...

“Ovome Kneževiću moramo kamione sve u vazduh”, jedna je od početnih poruka Berišaja.

On zatim ponavlja da mu moraju vratiti “udarac, jak”, a zatim konstatuje da će dobiti “batine kakve nikad vidio nije”...

“Neka svi znaju zašto... Ili smo mafijaši il smo go***... Nema praštanja... Platimo po pet hiljada i je**** mu majku”.

Suković, kako se dalje navodi, odobrava sve, uz poruku: “Ovo se mora vratiti”.

Berišaj potom ide na radikalniju varijantu: “Ili ga maknemo... Po 15 hil (hiljada) maknemo ga... Ja bi’ radije da ga maknemo... Ti kako hoćeš, ali nešto mu moramo napraviti da se kaje čitav život”.

I sledećim porukama, kako piše u dokumentu SDT-a, insistira da ga je “bolje maći”...

“Brate, vjeruj mi, bolje ga mać... Nema da ga boli, čisto makneš go***... Sredim ja sve, 30 hil nas košta... Ti kako hoćeš ali ja sam da se makne brate... A možemo i da mu ispalimo sve kamione i još da ga prebijemo na mrtvo... I to se čisto makne sa zemlje, slušaj ti mene brate i niko nas više neće zajebati”.

On poručuje kolegi da će u tu akciju samo ako je i on saglasan, pa dobija odgovor: “Tu sam za sve ja... To znaš”.

"Prženje" Skaja

Optužnica, međutim, pokazuje da paralelno sa spremnošću na nasilje, organizacija funkcioniše po jasno uspostavljenim pravilima unutrašnje kontrole.

Hijerarhija je bila strogo postavljena - Golubović je, prema navodima tužilaštva, direktno komunicirao samo sa Stanajem, dok je Stanaj bio ključna veza sa operativnim delom grupe, uključujući upravo Sukovića i Berišaja, ali i druge okrivljene koji su dalje prenosili instrukcije.

Posebno razrađen bio je model ponašanja u kriznim situacijama, kada roba “padne” ili neko od članova bude uhapšen.

Tada na scenu, proizilazi iz njihovog delovanja, stupa drugi stub organizacije - ćutanje i zaštita.

Iz komunikacija proizilazi da su članovi unapred imali instrukcije kako da se ponašaju pred policijom, da ne pominju druge, da preuzmu odgovornost i da čekaju dolazak advokata.

Istovremeno, nadređeni su imali obavezu da obezbede pravnu pomoć, ali i da uklone potencijalne dokaze, uključujući uništavanje kriptovanih telefona - takozvano “prženje Skaja”.

Tako, nakon zaplene cigareta u Ankoni u decembru 2020. godine, jedan od okrivljenih obaveštava da je “spržen Sky”, dok se paralelno prenose poruke da vozač “neće reći ništa” i da je već pripremljena verzija događaja koja treba da zaštiti i firmu i ostale učesnike.

Tada je, piše, italijanska policija, ilegalne cigarete pronašla u kamionu privrednog društva “Sava Trans”, među drvnom građom.

Istovremeno, okrivljeni Abedin Pepić o svemu obaveštava organizatora, prosleđujući mu prepisku sa korisnikom “EL Cholo”, iz koje proizilazi da je policija pronašla “sve”, ali da je Skaj spržen.

Istoga dana, navodi se u dokumentu, optuženi Andrija Petanović obavestio je Vukotu Vujoševića: “Najbolje da ćuti dok dođu advokati”....

Ista osoba, na dan kada su cigarete otkrivene u Italiji, šalje Andriji Petanoviću prepisku sa korisnikom nadimka “Kuci”:

“Neće vozač reć’ ništa... Nego se napravila priča kako da kaže - đe je uzeo, da nema veze firma itd... Gledamo da izvučemo čovjeka i firmu... Nikom od vas neće ništa bit...”.

Nakon što je u Bosni i Hercegovni pao još jedan ilegalan tovar cigareta, Suković šalje Berišaju prepisku sa korisnikom Ambasador, u kojoj ga obaveštava da se vozač Mevludin Kalač “drži dobro”, da “nije i neće pomenuti nikog” i “da sve preuzima na sebe”....

Negiranje krivice

Pre nego je Viši sud potvrdio taj at SDT-a kojim se grupa tereti da je krijumčarenjem cigareta oštetila državu za 18 miliona i 260 hiljada evra, Golubović je rekao da je “optužnica prepričana, iskonstruisana i objavljena je u jednom mediju i tako je zlonamjerno mojoj porodici i meni nacrtana meta i ugrožena bezbjednost”.

Tada je u sudnici kazao i da nema dokaza da poznaje ili ima bilo kakvu vezu sa 13 osoba obuhvaćenih optužnicom, osim Sandera Stanaja.

Naveo je da njega i njegovu porodicu poznaje više od 20 godina.

“Nikada nijesam imao sumnju da se njegova firma bavi nezakonitim poslovima, niti sam od njega imao bilo kakvu materijalnu ili finansijsku korist. Nikada me nije doveo u zabludu niti uključio u bilo kakav nelegalan posao”, rekao je Golubović.

Posebno je istakao da SDT nema ni materijalne ni personalne dokaze da je učestvovao u prenosu neocarinjenih duvanskih proizvoda preko carinske linije, te da optužnica ne navodi mesto, vreme i način na koji je navodno počinio krivična dela.

“Nije utvrđena moja veza ni sa jednim policijskim ili carinskim službenikom, lučkim radnikom, niti moje prisustvo u Luci Bar. To jasno ukazuje da nijesam imao učešća u krivičnom djelu šverca cigareta, što ću i dokazati tokom sudskog postupka”, naveo je Golubović.

Jasno podeljene uloge

Prema optužnici, kriminalna organizacija delovala je tokom 2020. i 2021. godine na teritoriji više država - Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i drugih zemalja Evrope i Azije, sa ciljem krijumčarenja cigareta i sticanja nezakonite dobiti.

Piše da su se na njenom čelu, kao organizatori, nalazili su se Golubović i Stanaj, koji su osmislili i koordinisali celokupan plan - od nabavke cigareta iz inostranstva, njihovog skladištenja u Slobodnoj zoni Luke Bar, do ilegalnog transporta i prodaje na regionalnom i evropskom tržištu.

U operativnom delu, ključne uloge imali su i drugi okrivljeni, među kojima i Adnan Suković i Veton Berišaj.

Suković je, prema navodima tužilaštva, bio zadužen za organizaciju transporta - koordinisao je preuzimanje cigareta iz skladišta u Podgorici i Tuzima, njihov utovar u kamione, skrivanje među legalnim tovarima i dalje krijumčarenje ka Albaniji i državama Evropske unije, uključujući Hrvatsku, a potom i Sloveniju i Italiju. Takođe je učestvovao u dogovaranju prodaje i distribucije, kao i u transferu novca ka vrhu organizacije.

Berišaj je, s druge strane, imao ključnu ulogu u međunarodnoj distribuciji i prodaji -preuzimao je cigarete, organizovao njihovo skladištenje u Zagrebu i dalje plasiranje na tržišta Hrvatske, Slovenije i Italije. Ujedno je bio uključen u organizaciju daljeg transporta i naplate, pri čemu je novac, direktno ili preko posrednika, vraćan ka Nuu Stanaju i vrhu organizacije.