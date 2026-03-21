Na putu prema novosadskom naselju Šangaj, u blizini rafinerije, došlo je do saobraćajne nezgode koja je uznemirila učesnike u saobraćaju.

Na lice mesta odmah su upućene nadležne službe.

Intervenisalo je jedno tehničko vatrogasno vozilo, kao i ekipe policije i hitne pomoći.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca, s obzirom na to da je povređeno lice iz vozila izvukla ekipa hitne pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda, a policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je do nezgode došlo.